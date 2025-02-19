廉署再夥聯合國舉辦追贓課程　19國家學員有8國首次參與

廉政公署去年與聯合國毒品和犯罪問題辦公室（聯合國毒罪辦）首次在港合辦「財務調查及追逃追贓專業課程」，反應熱烈。雙方今年再推出為期9日課程，學員來自全球19個國家，其中8個國家首次派員參與。課程今年以「打擊金融腐敗 全球携手應對」為主題，涵蓋法證調查、金融數據分析、非法資金追查、打擊洗黑錢及國際合作等議題。



廉政專員胡英明（右）及聯合國毒罪辦貪污及經濟罪案科GlobE網絡統籌Rositsa Zaharieva（左）為課程揭幕。（廉政公署圖片）

共34名代表參加 均為GlobE網絡成員

廉政專員胡英明周一（2月17日）在課程開幕禮上致辭稱，貪污和金融犯罪跨越地域限制、損害良好管治並阻礙持續發展，為全球地區帶來挑戰。廉署與聯合國毒罪辦合辦的課程，訓練學員掌握財務調查及追討贓款的策略、技巧及工具。

34名參與課程的代表分別來自非洲、亞洲、大洋洲、歐洲及南美洲共19個國家，包括8個首次派員出席的國家：巴林、智利、科特迪瓦、海地、馬耳他、俄羅斯、塞爾維亞及湯加。其餘11個國家為：中國、吉布提、伊拉克、哈薩克、肯尼亞、尼日利亞、沙特阿拉伯、新加坡、西班牙、斯里蘭卡及泰國。

所有派員參與是次課程的國家均為全球反腐敗執法機構業務網絡（GlobE網絡）成員。GlobE網絡於2021年在聯合國毒罪辦支持下建立，擁有近230個來自逾120個國家的機構成員。

廉政專員胡英明（左）與來自巴林的學員交流反貪心得。（廉政公署圖片）

資深專業人員分享財務調查等經驗 將赴大灣區考察3天

課程中資深廉署法證會計人員，以及追贓辦公室調查人員，為學員分享廉署在財務調查及追討犯罪得益的專業技能及經驗，並介紹廉署為維護香港國際金融中心地位的反貪策略。

其他講者分別來自聯合國毒罪辦、清華大學、澳門大學，以及本港的律政司、香港警務處、證券及期貨事務監察委員會等。內容涵蓋打擊洗黑錢及跨境金融罪行，以及針對追逃追贓的國際反貪協作及司法互助等議題。

學員將獲安排參觀廉署大樓以及本港其他執法及公營機構，亦會安排學員到粵港澳大灣區考察3天。

聯合國毒罪辦貪污及經濟罪案科GlobE網絡統籌Rositsa Zaharieva，向學員介紹GlobE網絡於推進全球反貪合作的工作。（廉政公署圖片）

廉署自2022年底至今，已先後舉辦3項國際性財務調查課程，為近100名來自約30個國家的反貪及執法人員提供專業培訓。