的士罷駛演義一片看｜風波似平　實藏不定時矛盾炸彈　誰來破局？

網約車攻港11年，政府至今未規管，的士與網約車、白牌車之間多年來硝煙四起，紛爭從未停息。高德打車早前低調展開白牌私家車服務更成導火線，部份的士團體怒火難遏，一度醞釀罷駛，引起社會熱議。

在業界定下的死線前，特首開腔不支持激烈行為、指是不得民心，並稱研規管平台、依法打擊白牌車，的士業界才在與運輸署會面後宣布停止行動。回顧這場似曾熟悉的風波，從高德打車的橫空出世、的士業以罷駛作反攻再到宣布停止，背後埋藏11年未解的矛盾，究竟誰才是困局「破局者」？一片看清的士「罷駛演義」！



的士業與網約白牌車爭議不休。（資料圖片/黃浩謙攝）

的士網約白牌車之拖拉11年

Uber進軍香港11年，的士與網約白牌車之爭就拖拉11年，的士業界不論遞信、請願，甚至罷駛，所有手段都做過。政府直至去年才做規管網約車平台研究，內容甚至都要研究一年。

高德打車白牌車橫空出世

交諮會轄下工作小組本月19日相約的士業界及網約車平台會面，研究規管平台事宜，恰巧事前只做網約的士服務的高德打車，被發現低調提供網約私家車服務，且經實測發現均是白牌車，引發的士業界不滿。

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白牌車司機：各有各做

有白牌車司機認為，的士若做得好就不會有網約車市場，「長又唔做、短又唔做，過海又唔做，我哋坐咩？」，又認為前線的士司機與網約車司機衝突不大，只有的士牌主才在意。有司機更稱不少政府人員都會叫「白牌車」，無可否認較為方便。

的士反攻又釀罷駛

罷駛事件發酵後，特首李家超回應發聲，指任何激烈行動都不能成功解決問題，強調「不得民心」，可能使事情變質，被別有用心的人騎劫議題，更加傷害市民及社會整體利益，並稱會要求的士改善服務質素、研究規管平台及依法處置白牌車司機等。

2月18日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（資料圖片/黃浩謙攝）

多名的士業代表2月19日與運輸署及交通諮詢委員會會面，其中發起罷駛的香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭（左二）表示，代表業界宣布取消3月5日的罷駛行動，並向廣大市民道歉。（盧翊銘攝）

罷駛又叫停

被視為今次罷駛行動發起人的香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭，在2月19日與交諮會及運輸署會議後，宣布停止行動，並對市民道歉。他稱疑慮雖然釋除，但「個波要交返畀政府」，至於執法部門做不做事，便要拭目以待。

01調查：過半人認為政府是破局者

這場持續11年的窘境誰人可破?《香港01》早前網上問卷調查，有超過1,700名讀者就哪方應擔當破局者表態，結果過半人認為是政府，比的士業界或是網約車平台也高得多。政府稱今年內會擬定規管網約平台法律框架，是否足以能解決多年矛盾？

的士業與Uber等網約車爭議不斷。（資料圖片）