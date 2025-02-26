台中氣爆 | 2歲重傷女童今回澳 於深切治療室留醫 仍然昏迷
撰文：賴卓盈
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台中新光三越百貨早前發生氣爆，2名澳門人死亡，5名重傷。其中頭部受重傷的2歲女童今日下午（26日）由醫療專機送回澳門，現仍處於昏迷狀態，需在深切治療室留醫，生命體徵平穩。
山頂醫院兒科主任黃鳳欣指，女童現時在深切治療室留醫，生命體徵平穩。黃又指，該名女童腦部損傷嚴重，現仍昏迷，需靠呼吸機維持呼吸及心跳，而在使用血壓藥情況下，女童現時血壓穩定。
抵達醫院後由醫療團隊送入病房，在深切治療室留醫，生命體徵平穩。黃鳳欣表示，女童腦損傷非常嚴重，處於昏迷狀態，並需靠呼吸機維持呼吸及心跳，生命體徵平穩。
黃鳳欣稱，會繼續觀察女童情況，為她安排影像科檢查，並會跟神經外科開會跟進治療方案。她指，腦損傷或需很長時間才會恢復，院方會盡量配合及治療。
山頂醫院急診部主任曾潭飛表示，女童家人希望將女童轉回澳門治療，但由於女童傷勢嚴重，澳門和台灣雙方醫療代表需要開會，在經評估女童的情況後，今日才把女童接回澳門作後續的治療。
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