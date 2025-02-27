淘寶順豐集運｜3月起淘寶香港站可選　首公斤運費$17.9　流程一覽

淘寶過去只向香港用戶提供自家物流平台菜鳥（CAINIAO），不過消費者日後再有新選擇。順豐香港今日（27日）公布再次與淘寶香港站合作，提供跨境集運服務，香港用戶由3月起，可直接選擇「順豐集運」從內地寄送至香港地址。運費方面，派送上門首公斤為17.9元，續重每0.5公斤另收3.9元。



+ 2

3月起淘寶香港站購物可直接選擇「順豐集運」作跨境段物流配送商

順豐香港今日公布，與淘寶達成合作協議，成為淘寶香港站物流合作伙伴，提供跨境集運服務。香港用戶由3月起，在淘寶香港站購物時，可直接選擇「順豐集運」作為跨境段物流配送商，待快件到達集運倉後，用戶只要按需要合併訂單，並支付運費，便會寄送至用戶提供的香港地址。

▼2025.02.22 淘寶實體店開幕首日大排長龍▼



+ 7

運費方面，首公斤為17.9元，每續重0.5公斤另收3.9元。（順豐香港圖片）

每單限重150公斤 不收住宅附加費

運費方面，派送上門首公斤為17.9元，續重每0.5公斤另收3.9元，所有配送服務並不會收取住宅附加費，併單後最快翌日可送達用戶手中。不過須注意，上述服務不包括禁區範圍、南丫島、長洲及坪洲區，每單限重150公斤。

淘寶購物選用順豐集運流程一覽

1. 在購物車點選商品結算，輸入收貨地址；



2. 在跨境段物流方式選擇「順豐集運」；



3. 待快件到達集運倉後，在「我的淘寶」—「跨境物流中心」—「待集運包裹」頁面，勾選需要合併的訂單，點擊「去合包」並支付運費。



順豐香港負責人︰非常高興能夠再度與淘寶香港站合作

順豐香港公共事務及傳訊負責人廖家欣表示，感謝客戶及消費者一直以來對順豐服務的支持和信任，非常高興能夠再度與淘寶香港站合作，向用戶提供實惠、優質及可靠的跨境物流服務。