啟德體育園︱3.1開幕前一連三晚上演LED燈光展 倒數迎開幕禮
撰文：吳美松
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香港歷來最大型的體育基建，啟德體育園將於3月1日正式開幕，園方今晚（26日）一連三晚在啟德主場館外牆上演LED燈光展，倒數迎接啟德體育園開幕。LED燈光展會在晚上7時30分至10時期間進行，今晚的LED燈光則排列成「還有3日」的字眼。
當晚6時30分，行政長官李家超會主持開幕典禮。政府早前公布，當晚將有盛大的表演節目，設計有「百川匯海」、「承先啟後」、「力爭上游」及「百花齊放」四大主題，並邀請了本地和內地跨年齡、跨世代的體育、文化及演藝界的精英。
開幕禮不會直播，園方表示，香港4間電視台——香港電台32台、HOY TV、無綫電視翡翠台及ViuTV 99台及其網上平台，將在當晚9點半播放開幕禮影片，形容「一氣呵成及最佳鏡頭角度的開幕典禮」。
啟德體育園指，開幕首月設一系列體育和文化活動，包括：
• 3月4至9日——世界格蘭披治桌球大獎賽2025
• 3月16日——飛勢啟德「啟德飛步跑」
• 3月28至30日——國泰／滙豐香港國際七人欖球賽
在緊接的月份亦將會有多個大型體育及音樂活動，以及全運會的測試賽在園區舉行；本年11月，第十五屆全國運動會首次有比賽在香港上演，當中的四項比賽將於啟德體育園舉行。
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