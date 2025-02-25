全運會最強省市分析｜廣東佔地利望破壟斷　沿海地區經濟體育俱強

在奧運，中國及美國毫無疑問是兩大體育強國，佔據獎牌榜前列，而在全運會上，哪些省市是中國的體育強省呢？踏入千禧年後，山東毫無疑問是中國體育實力最強的省分，山東已經連續4年稱霸全運獎牌榜。山東的乒乓球強手輩出，過去有李曉霞及張繼科，如今有奧運4金得主陳夢。整體而言，經濟發達的東部沿海省市在全運會表現較佳，以上屆為例，獎牌榜頭5位是山東、廣東、浙江、江蘇及上海。



上屆陝西全運會的獎牌。（黃寶瑩攝）

在2021年的第14屆陝西全運，山東以58金力壓廣東，排獎牌榜首，而且他們合計贏得160面獎牌，也是眾省市之冠。自2005年的第11屆山東全運起，山東已經連續4屆稱霸全運獎牌榜，金牌數量及總獎牌數同樣最多。

全運會最強省市｜山東最強 連續4屆稱霸

數山東名氣最大的運動員，肯定是乒乓球手陳夢。她是東京奧運女單及女團金牌得主，到巴黎奧運蟬聯這兩項錦標，共贏得奧運4金，超越師姐李曉霞，成為奧運金牌最多的山東運動員。在去年的巴黎奧運，中國代表團有45名山東運動員，人數居中國省市之冠，他們為中國贏5金4銀6銅。

山東乒乓球手陳夢擁有4面奧運金牌。（路透社）

其他值得留意的山東頂尖運動員有練俊杰、馮彬、楊浚瑄。自由泳女將楊浚瑄在兩屆奧運贏得1金2銀3銅共6面游泳接力獎牌。田徑名將馮彬3次參加奧運，她在巴黎奧運的女子鐵餅擲出67.51米，贏得亞軍，創出中國運動員在這個項目的最佳成績。練俊杰是跳水好手，在巴黎奧運夥拍楊昊，擊敗英國的戴利及諾亞威廉斯，贏得男子雙人10米台金牌。

中國田徑運動員馮彬（左）。（新華社）

劍擊名將孫一文也是山東運動員，在上屆全運會，她與香港的江旻憓在銅牌戰相遇，最後江旻憓以15：14險勝。孫一文贏過3面奧運獎牌，她在里約奧運贏得團體重劍銀牌及個人重劍銅牌，之後在東京奧運個人重劍封后。射擊是山東的強項，去年就有兩位奧運獎牌得主來自山東，分別是男子多向飛碟亞軍齊迎及男子25米手槍速射金牌李越宏。

重劍好手孫一文。（路透社）

全運會最強省市｜廣東長居前列 今屆有主場之利

實力僅次於山東的省市相信是廣東，廣東是上屆全運獎牌榜次席，有54面金牌，落後山東僅4面，總獎牌數亦有142面，同樣居次席。在千禧年後的6屆全運會，廣東有5屆可以躋身獎牌榜三甲，其中在2001年第9屆廣東全運，憑藉主場之利排榜首。今屆全運回到廣東，由粵港澳合辦，看看廣東能否打破山東的壟斷！

全運會2025｜盤點頂尖廣東運動員 由中山蘇炳添到湛江全紅嬋

全紅嬋在巴黎奧運後人氣更上層樓。（Getty Images）

廣東在跳水的實力強橫，坐擁全紅嬋、陳藝文及謝思埸三大金牌星將，而羽毛球方面亦有陳清晨及梁偉鏗兩位雙打達世界級水平的運動員。廣東的焦點當然還有亞洲飛人蘇炳添，今屆全運會將是他的告別戰。

全運會最強省市｜沿海省市佔優 浙江游泳人才濟濟

全運會獎牌榜前列的省市，大部分來自經濟發達的東部沿海地區。在最近兩屆全運會，獎牌榜頭5名的省市一樣，只是排名略有不同。在2017年的第13屆天津全運，頭5名按次序為山東、浙江、廣東、江蘇及上海，而在上屆，按次序為山東、廣東、浙江、江蘇及上海。

潘展樂。（路透社）

浙江是另一個體育強省，游泳運動員水平冠絕全國。奧運3金得主、但後來備受禁藥爭議的孫楊正是來自浙江。潘展樂、汪順、徐嘉余、葉詩文及余依婷等國家隊主力泳手皆是浙江的。在上屆全運會，游泳產生37面金牌，浙江贏得16金10銀7銅，其中在9個游泳接力項目中，浙江贏得8個冠軍。

羽毛球是另一個浙江的強勢項目，坐擁國羽一姐陳雨菲，還有黃雅瓊、鄭思維、王昶等雙打名將。其他項目的浙江名將有短跑的謝震業及平衡木的管晨辰。