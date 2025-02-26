全運會2025群眾項目｜即睇香港區免費選拔安排　民間高手機會來了

粵港澳全運會有23個群眾項目，當中有19個比賽類大項，例如乒乓球及羽毛球，其中香港會承辦保齡球，另外有4個展演類大項，包括健身氣功、廣播體操。目前香港各相關體育總會或機構正舉辦免費的選拔，招募香港代表參加這些全運會群眾項目。以下為部分全運會群眾項目的選拔安排，各位民間高手一齊來大顯身手吧！



全運會群眾項目介紹

23個群眾項目，分為比賽類19個大項和展演類4個大項。

19個比賽類大項︰乒乓球、羽毛球、網球、足球、籃球、氣排球、毽球、輪滑、龍舟、圍棋、象棋、國際象棋、橋牌、中國式摔跤、定向、空手道、門球、模型、保齡球；4個展演類大項︰健身氣功、太極拳、舞龍舞獅和廣播體操。香港將會承辦保齡球的群眾項目。

根據群眾項目的《規程總則》，香港特區毋須參加預賽，可直接參加決賽階段比賽。

全運會群眾項目｜廣播體操

選拔日期：2025年4月13日（星期日）

選拔時間：上午10時至下午5時

地點：深水埗體育館4樓大活動室2號

主辦單位：中國香港啦啦隊總會

報名日期：2025年4月6日或之前

報名查詢：25279288/電郵 cfhkcheer007@gmail.com

網上報名表格：https://tinyurl.com/3z9asdnt

全運會群眾項目｜定向

選拔日期：2025年2月23日（星期日）

選拔時間：上午9時至下午6時

地點：沙田區

主辦單位：中國香港定向總會

報名日期：2025年1月28日至2月16日

報名查詢：電話 2504 8614 / 網頁 http://www.oahk.org.hk

全運會群眾項目｜羽毛球

選拔日期：2025年3月13至3月21日

選拔時間：晚上7時至11時

地點：容後公布

主辦單位：中國香港羽毛球總會

報名日期：2025年1月27至2月26日

報名查詢：電話 2504 8318 / 網頁 https://hkbadmintonassn.org.hk/

全運會群眾項目｜毽球

選拔日期：2025年3月24日至26日（星期一至三）

選拔時間：晚上8時至11時

地點：石硤尾公園體育館（3月24日）或界限街一號體育館（3月25日及26日）

主辦單位：中國香港足毽總會

報名日期：2025年2月3日至3月3日

報名查詢：電話 2504 8134 / 網頁 https://www.hkshuttlecock.org/

全運會群眾項目｜龍舟

選拔日期：2025年3月1、2、22及23日（星期六及日）

選拔時間：上午9時至下午3時

地點：中國香港龍舟總會石門訓練中心

主辦單位：中國香港龍舟總會

報名日期：2025年1月24日至2月23日

報名查詢：電話 3618 7510 / 網頁 https://hkcdba.org/

全運會群眾項目｜國際象棋

選拔日期：2025年2月15及16日（星期六及日）

選拔時間：上午9時30分至晚上7時

地點：循道衞理聯合教會李惠利中學（新界葵涌葵葉街2-4號）

主辦單位：中國香港國際象棋總會

報名日期：2025年1月27至2月11日

報名查詢：電話 9879 4818 / 網頁 https://hkcfl.com/

全運會群眾項目｜空手道

選拔日期：2025年3月23及30日（星期日）

選拔時間：上午9時至晚上8時

地點：港灣道體育館（灣仔港灣道27號）

主辦單位：中國香港空手道總會

報名日期：2025年1月24日至2月19日

報名查詢：電話 2504 8243 / 網頁 https://hkkaratedo.com.hk/tc/

全運會群眾項目｜健身氣功

選拔日期：2025年3月16日（星期日）

選拔時間：下午2時至晚上8時

地點：石硤尾公園體育館 （深水埗南昌街290號）

主辦單位：中國香港健身氣功總會

報名日期：2025年1月28至2月28日

報名查詢：電話 2180 2755 / 網頁 https://www.hqgahk.com/qigong/

全運會群眾項目｜乒乓球

選拔日期：2025年5月

選拔時間：容後公布

地點：康樂及文化事務署轄下體育館

主辦單位：中國香港乒乓總會

報名日期：2025年2月11至3月10日

報名查詢：電話 2575 5330 / 網頁 http://www.hktta.org.hk