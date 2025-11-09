全運會．乒乓︱廣東上屆金牌英雄樊振東　今屆轉籍上海來龍去脈

全運會（第十五屆全國運動會/十五運會）乒乓球賽事展開，名將樊振東本已是焦點之一，加上去年底突然宣布退出乒乓球世界排名，而且上屆代表廣東隊的他，今屆改為代表上海隊出戰，受注目程度勢必更高。他會代表上海出戰男單及男團兩項賽事。

樊振東在廣州出生和成長，能操流利粵語，今屆全運會首次由粵港澳三地合辦，小胖」原應主場出戰，為何他今屆會「背叛」廣東，投奔上海？一切或許要由他原本所屬的解放軍八一隊不再參賽說起。



2021全運會樊振東帶領廣東贏得乒乓球男團金牌。（新華社）

16歲初戰全運一戰成名

28歲的樊振東年少成名，早在16歲那年已首戰全運。他早在2008年已獲解放軍八一隊看中，年僅11歲已跟當時國家隊主力、如今已是國乒男子隊主教練王皓做隊友。因此他在2013年首次參加全運會，並不是以省代表身份參賽，而是代表解放軍出戰。

年紀輕輕的他毫不怯場，連奪男雙、男團雙冠，男單八強先贏張繼科，四強再贏許昕，決賽遇上馬龍僅負3：4，贏盡外界掌聲，更獲時任國乒總教練、昔日也曾為八一隊成員的劉國梁點名讚揚為該屆乒乓球賽事中的「最大亮點」。

樊振東在2013、2017兩屆全運皆代表解放軍八一隊參賽。

兩度代表解放軍出戰 八一隊退出全運披廣東戰衣

之後一屆的2017全運會，他繼續為八一隊上陣打足4個項目，全數有牌落袋——成功衛冕男雙金牌；男單再次晉身決賽，卻依然不敵馬龍奪亞；男團、混雙皆摘銅，個人獨得1金1銀2銅。

2020年10月解放軍中央軍委訓練管理部軍事體育訓練中心宣布「專業體育力量調整改革」，隸屬解放軍的各支「八一隊」不再參加全國綜合體育運動會和單項賽事，樊振東所屬的八一乒乓球隊更宣布解散。當年23歲的「小胖」正值生涯高峰，去向一度惹來不少揣測，兩大強隊北京、上海被指均曾向他招手。

樊振東上屆全運代表廣東隊連奪兩金。（新華社）

結果緊接東京奧運後上演的2021年全運會，他披上家鄉廣東隊的戰衣上陣，個人獨取兩面金牌。

樊振東在東京奧運跟馬龍、許昕聯手獲男團金牌、男單負馬龍獲銀牌，2021全運會他與馬龍再次由隊友變對手，男團決賽他先後擊敗王楚欽和馬龍，領廣東隊3：1擊敗北京封王；男單賽事連奪兩屆金牌的馬龍為專注男團和男雙兩項下，退出單打賽事，樊振東順利在決賽擊敗山東隊的劉丁碩，終於一嚐全運單打冠軍滋味。

王勵勤（右二）被指是促成樊振東落戶上海的關鍵人物。

王勵勤成促成落戶上海關鍵人物

樊振東2021年全運會代表廣東出戰，似乎卻不是他去向選擇的「最後答案」，2022年內地多個媒體報道，八一乒乓球隊解散後，「通過各省市與運動員的雙向選擇後，樊振東今年正式落戶上海。」內媒其中有個說法指出，樊振東出戰2021全運只是短暫代表廣東，也是廣東和上海之間協調後的成果。

他在各隊中之所以選擇上海，現在已是中國乒協副主席的一代名將王勵勤被指是關鍵人物，同時兼任上海乒協會長的王勵勤稱，在八一隊宣布解散後，「當時我們第一時間跟樊振東本人溝通，在初步達成意向的情況下，向體育局領導彙報，領導也非常支持將優秀的八一隊運動員引進到上海。雙向選擇後就能完成球員轉會，現在樊振東是上海競技體育訓練管理中心的一名運動員。」

今屆全運會樊振東將首度代表上海出戰。（新華社）

退役後「仕途」已獲安排？

上海2022年通過人才引進計劃，獲樊振東強勢加盟，也實在對他禮遇有加。王勵勤指他跟樊振東私下一直有聯繫，通過聊天緩解對方比賽壓力，聆聽「小胖」平時訓練遇到的傷病等困擾。王勵勤常常親自到場支持樊振東出戰，大賽回到上海亦不時到機場迎接，低潮時溫言鼓勵，也常常帶他回家吃住家飯。

巴黎奧運前樊振東受傷病影響狀態，王勵勤和上海隊給他安排最好醫療團隊作恢復訓練，樊振東贏得男單金牌後，「小胖」先跟男隊主教練王皓擁抱，繼而主動走到場邊跟王勵勤握手，足證二人深厚情誼。

樊振東不單獲保送入讀上海交通大學，2024年加入上海市青年聯合會後，同年8月被揭已當上上海市青聯常委、體育界別副主任，內地不少評論指他退役後的「仕途」一定程度已獲保證。