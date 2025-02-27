單車︱李思穎奪7牌凱旋　場地冠軍不及公路銅牌　全運會爭衛冕

香港單車隊接連出戰公路及場地單車亞錦賽，先在公路亞錦賽精英與青年組共取1金2銅；至場地單車亞錦賽精英與青年組更奪1金5銀4銅。

當中李思穎在公路摘下兩銅，並在場地單車項目拿走1金3銀1銅，成為大贏家。從巴黎奧運後失聲痛哭，到今天首嘗成年組亞洲冠軍滋味，一切得來不易。



李思穎在場地單車的女子捕捉賽奪得金牌，首度當上成年組的亞洲冠軍，然而所有獎牌之中，她最高興是在公路賽奪銅，「因為這是最難的，遺憾是最後提早了衝刺，尾段捱不住（回終點）。」

李思穎於約三周內一奪得7面獎牌。（袁志浩攝）

從月初比賽至月尾，將7塊獎牌收歸己有，李思穎回港後坦言「好攰」，尤其是在較後舉行的場地單車亞錦賽，她戰至最後一日的全能賽時，體力已有所下降，「很辛苦，本來有希望贏，下年要重新考慮（是否參與這麼多項目），但這一周很高負荷，是一次不錯的訓練。」

尤記得去年巴黎奧運，李思穎在場地全能賽排尾三，因與前十的目標有落差，賽後她飲泣着受訪，言語間充滿失望跟沮喪。小妮主不諱言，數個月來仍然會回想起奧運時的慘痛教訓，「訓練好的時候會想，認為自己做得仍不夠好；訓練不好時又會想，一定要捱過去，否則會重蹈覆轍。」

雖然首度成為成年組亞洲冠軍，但李思穎最愛公路賽那面銅牌。（袁志浩攝）

相比起奧運時的自己，李思穎覺得在技術更成熟，淘汰賽時的走位是最佳例子，「教練要求我在特定位置時快速靈活走動，以往自己細膽，不太果斷，現在卻放開了。」

她透露全靠奧運後反覆觀看自己的比賽片段，‧奧連的失敗激勵我繼續前進，知自己好多不足，要快點追趕，否則做什麼也沒用，體能要再改進，跟世界接軌，希望3年之後（2028洛杉磯奧運）可以做到好成績。」

李思穎從馬來西亞返港。（袁志浩攝）

今年首度獲提名2024香港傑出運動員選舉傑出運動員的她，下月14至16日會赴土耳其出戰場地單車國家盃，目標是衝擊淘汰賽頒獎台；4月便會於主場出戰香港國際場地盃。10月的場地單車世錦賽，她同樣力爭踏上頒獎台，而11月的全運會，就會力爭衛冕女子公路單車個人賽，並放眼全能賽與麥迪遜賽。

繆正賢連續三屆於亞錦賽場地單車記分賽奪銅。（袁志浩攝）

至於在公路與場地亞錦賽共獲兩銅的繆正賢，於場地記分賽最後五圈突圍衝刺搶分反勝最令人留下印象，雖然他連續三屆在同一賽事摘銅，但認為比賽一年比一年難，今屆成績算是「交到功課」。「頭段表現差，比賽時已很失望，認為無法爭取名次，心態有起伏，到最後搏一搏，反擊是個解決辦法。」

繆正賢或會最後一次參與全運會。（袁志浩攝）

亞錦賽男子記分賽距離為40公里、即160圈，每10圈衝刺一次，首4名衝刺車手分別可得5、3、2及1分，最後一個衝分圈可獲雙倍積分；另外獲得超圈的額外20分。

繆正賢指自己強項是超圈，但今次比賽對手專攻衝分圈，不容許其他車手突圍，局面對自己不利，未來要思考如何靠衝分圈搶分。對於11月的全運會，他表示會兼顧場地與公路賽，並以首奪獎牌為目標，「我即將踏入30歲，或是最後一屆參與全運，（是否退役）會在明年亞運後再決定。」

李思穎與繆正賢大讚一眾港隊青年車手。（袁志浩攝）

另外，港隊青年車手馬繹斐也在場地亞錦賽青年組，分別於捕捉賽與淘汰賽奪銀，並於團體追逐賽摘銅，他同時獲李思穎與繆正賢點名讚賞。繆正賢指對方在青年組團體追逐賽中擔當重要角色，期待這位小將加入成年隊，認為港隊急需新血。李思穎就提到另一車手李昀俊，指對方雖然在青年組男子麥迪遜賽炒車，但鬥志可嘉。