大熊貓BB｜平日排隊探訪僅需20至30分鐘　園方：排多幾次都無問題

海洋公園大熊貓盈盈的一對龍鳳胎已經半歲大，香港大熊貓專頁今日（27日）發布牠們的最新片段，可見家姐躺在樹椏上，旁邊的設計對白稱「細佬細佬好多人嚟睇我哋！」細佬則躺在鞦韆回應「點解有啲契爸契媽好似見過幾次！」原來稱許多粉絲專程排多一轉，為了「見多家姐細佬幾面」。



帖文又提及，最近「大熊貓之旅」平日的入場時間需時20至30分鐘，提醒公眾「排多幾次都無問題！」周末則需時約30至45分鐘，又指更多人探訪會令一對龍鳳胎「玩得更開心！」



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不少人探訪多隻大熊貓後，會將牠們的可愛影像發布到社交平台，並標籤香港大熊貓專頁。園方今日剪輯多條由公眾拍攝的片段，再發布到其社交平台。

其中家姐在鞦韆「倒樹蔥」，打了一個觔斗後跌落地上，場面滑稽；細佬則雙手抱着一個紅色玩具耍樂；媽媽盈盈努力爬上樹後，躺在樹上睡着；爸爸樂樂則不斷用綠布「抺面」，未知用意。園方提醒，市民為大熊貓拍照並發布到社交平台後，可標籤香港大熊貓專頁。