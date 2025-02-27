啟德體育園開幕｜樊振東內地粉絲提早探路兼取實體票：心情好激動

耗資逾300億、建造時間長達六年的啟德體育園將於周末（3月1日）隆重開幕，當晚開幕典禮的公開門票早已全數售罄，成功購票人士今午（27日）起須到啟德體藝館換領實體票。現場有不少人來取票兼提早探路，包括巴黎奧運乒乓球男單金牌樊振東深圳粉絲，對可以入場看偶像表示心情激動。

另有當日「壽星公」獲孝順女悉心安排「搶飛」，讓他入場見證啟德體育園開幕重要一刻，還有全場3萬多人陪伴過生日，他來取票時笑稱：「當個個都同我慶祝！」



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開始領票兩小時後 有過千人到場

周六晚在啟德體育園主場館舉行的開幕禮，共有3.36萬張門票，其中8,500張門票早前於城市售票網公開發售的門票，開售約半小時全數火速售罄。

成功購票人士須於今日至周六，憑電子換領券及身份證明文件，到啟德體藝館換領實體票才可進場。園方在體藝館外架起「鐵馬」，為領取門票人士劃出通道進入體藝館，而館內地下設有十多個換票櫃位。櫃位中午開放，頭1,000名取票人士可獲發啟德零售館優惠券一張，至下午2時許，職員指優惠券已派完。

來自深圳的張先生是奧運乒乓球金牌得主樊振東的粉絲，今日專程到場取票，順便探路。(馬楚烽攝)

樊振東、容祖兒粉絲冀多見偶像一面

來自深圳的張先生是奧運乒乓球金牌得主樊振東的粉絲，今日專程到場取票，順便探路。他認為場館位置十分方便，鄰近地鐵站，附近亦有不少商店。張先生指，是透過樊振東球迷專頁得知有今次活動，又指對方近期沒有比賽，因此在網上搶到票的當下「心情激動」。

張先生同時是容祖兒的歌迷，稱期望典禮上兩位偶像露面時間可以長一點。他又認為，政府安排國家運動員來港，可以促進兩地的文化交流。

內地歌手張杰的粉絲馮先生為見偶像，拒絕出讓門票予朋友。(馬楚烽攝)

張杰粉絲為見偶像拒讓票 無視朋友出價

馮先生則是內地歌手張杰的歌迷，指對於能夠見到偶像，及可以體驗可容納5萬人的主場館，感到開心。他透露搶票時輪候於首數千名，所以才成功購得門票，他亦不太滿意城市電腦售票網的運作，認為有改善空間。此外，他認為城市售票網有多部取票機遍布各區，但大會指定要到啟德體育園實體票，安排不太方便。

馮先生又指，不少朋友都關注今次活動，自爆有朋友向他出價收票，最高達800元。但他希望親眼看到張杰，並觀賞偶像的現場演出，拒絕向朋友出讓門票。

到場取票的王先生及妻子表示心情興奮，他稱門票由孝順女幫忙成功搶購，因為開幕禮當天是他的生日，可以首嘗在主場館度過，並笑言當日會有很多人陪伴，「當個個都同我慶祝生日」。(馬楚烽攝)

「壽星公」預告入場喜獲3萬多人陪過生日

另有到場取票的王先生及妻子表示心情興奮，他稱門票由孝順女幫忙成功搶購，因為開幕禮當天是他的生日，可以首嘗在主場館度過，並笑言當日會有很多人陪伴，「當個個都同我慶祝生日」。而本身喜歡打網球的王太則表示，運動是健康的事，故希望入場看看體育園，認為開幕禮這件盛事是香港人的驕傲。

二人今日搭港鐵到場，王太認為港鐵站內的指示十分清晰，但王先生指離開地鐵站後「一啲都唔清晰」，無法分辨體育園哪一個場館可以取票，更一度迷路。二人打算取票後，於主場館附近探路，找清楚入口的位置。