加航客機3年前抵港時機尾磨地　調查報告指意外為飛行員引起振盪

3年前加拿大航空客機降落香港國際機場時，機尾磨地受損，無人受傷。民航意外調查機構發表的調查報告指出，意外起因由機師直接引起，令飛機棋向滾動振洫，加上飛機的下降率高，發展成不穩定進場，與跑道有不正常的接觸，報告就此提出了7項建議。



2018年12月11日，加航客機抵港時在跑道機尾磨地。（調查報告相片）

涉事為加拿大航空AC15航班，為波音777-300ER客機，於2018年12月11日降落機場時，機尾與跑道地面發生磨擦，導致機尾底部受損，機上393人沒有受傷。調查發現，客機在距離地面約200呎時，客機出現橫向滾動振盪，而客機踫到跑道時，機身正滾向左至右，下降率高，造成右邊的降落設備先接觸跑道，左後方機身隨後磨到跑道。意外導致客機後下機身嚴重損毀，部分內部結構被破壞。

涉事的機師牌照符合要求，報告指出，由飛行員引致的振盪罕有，機師雖完減波音777客機訓練，但過程中沒有針對飛行員引起的振盪的警覺提供訓練，而機師降落時不穩定，但未有提出重飛要求。

報告提出7項建議，包括要求加拿大航空檢視其指引及優化操作和培訓。