預算案｜甯漢豪：審時度勢推小型用地　分期支付地價持開放態度

新一份《財政預算案》提及不推售商業用地，下年度賣地計劃推出8幅中小型住宅用地，發展局長甯漢豪今（28日）出席記者會時指解釋，正因要審時度勢，在目前經濟回暖下，視乎市場的承接能力後，認為多推此類小型用地，對於提振市場的興趣較有幫助。



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新一份財政預算案周三（26日）出爐，政府來年不推售商業用地，並考慮將部分商業用地改劃作住宅用途，另計劃推出8幅住宅用地，預計總提供4,450單位。

發展局長甯漢豪今（28日）出席簡報會時，被問到8幅住宅用地的規劃較小，與樓市淡靜有沒有關係，她回應道，正因要審時度勢，決定推出小型用地，形容目前經濟剛剛回暖，考慮到市場的承接能力，故多推此類用地，認為有助提振市場的興趣。

至於會否推行分期付款支付地價，甯漢豪表示政府持開放態度，但現時政府賣地的規模不大，大部分發展商投地後，都能一個月內付款，並無難度或要求特別安排。北都片區開發方面，她稱投資金額一定大，每個片區十幾公頃、涉百幾至二百億元，因此已詢問發展商在分期付款的意向，會視乎其回應再決定。