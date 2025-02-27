財政預算案．2元乘車｜18個月準備　孫玉菡：調整1.7萬部八達通機

財政司司長陳茂波周三（26日）發表財政預算案2025，提到將調整長者2元乘車優惠，當中「兩蚊兩折」安排將在明年9月前實施。勞工及福利局局長孫玉菡今（27日）解釋，政府調整2元乘車優惠受惠年齡，共用了26個月調整，希望今次用18個月可完成。他又指，市面上有1.7萬八達通機，政府需時調整，會跟八達通公司溝通，希望盡快完成。



▼財政預算案．調整2元乘車計劃▼



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改「兩蚊兩折」安排料可年省6.8億元

勞工及福利局局長孫玉菡今（27日）重申，二元乘車計劃有幾個重點，包括受惠對象維持60歲不變，但設每月240程車程限制，即平均每日8程，另有「兩蚊兩折」安排。他預計相關安排在27/28年，每年可以為政府節省6.8億元。

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指上次調校計劃花26個月

孫指「兩蚊兩折」會在明年9月前實施。他解釋，之所以要18個月才能實施，是因為市面上有1.7萬部八達通機，政府需要時間調整和檢驗機器。他表示，政府參考了上次調整計劃受惠年齡的時間，指上次需時26個月。

他會跟八達通公司溝通，希望可以完成詳細評估，盡快完成調整，但指今日無法給出肯定答案。

至於限程，他指由於政府首次作出相關調整，不想草率給出時間，但會盡快完成，並確保每部機都100%準確。

▼2月26日 財政預算案重點▼

