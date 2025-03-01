啟德體育園開幕｜三大場館亮點逐個數　主場館開合式上蓋擁四特點

斥資319億元、興建六年的啟德體育園今日（1日）開幕。啟德體育園佔地約28公頃，主場館容納5萬人，配備可開合的頂蓋、可轉換的舞台位置與座位配置，為舉辦音樂會等各類大型文娛活動提供更多選擇；啟德體藝館則容納1萬人，近八成的座位可以伸縮或移動，以配合不同需要；啟德青年運動場容納5000人，設有多條國際田徑聯合會認可的世界級跑道，在沒有活動進行時，可免費向公眾開放。一文看清三大場館特色。



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啟德體育園｜啟德主場館

園內核心設施為「啟德主場館」，可容納5萬名觀眾，配備可開合的頂蓋、可轉換的舞台位置與座位配置，以及靈活的草坪系統設計，為舉辦音樂會等各類大型文娛活動提供更多選擇。

至於南看台則特意用座椅組成了「啟德」二字，園方指是象徵香港在啟德這個充滿回憶的地方再次起飛，並向歷史致敬。南看台背面亦有玻璃幕牆，可以飽覽維多利亞港的景觀。

根據旅發局簡介，主場館設計以「東方之珠」為概念，外牆由多塊三角形的鋁片組成，隨著自然光線反映出不同顏色變化，映照香港的天際景色。

啟德體育園｜主場館開合式上蓋4個主要特點 開啟閉合須時約30分鐘

．精密結構：由15,000噸鋼材組成，配合主場館無柱設計，項目團隊以先進的「超大型構件液壓同步提升技術」，在座位後方設置四組主要支撐結構，將開合式上蓋構件整體提升至50多米高的預設位置，大大提升安裝施工效率、質素和安全。

．高隔音功能：重型上蓋採用鋼材製造，配有隔音棉及水泥板天幕覆層，符合嚴格的隔音標準，將活動期間的聲浪集中到場館內。

．精確操作：東西兩邊開合式上蓋重逾4,800噸，每側上蓋由八輛專為重型鐵路技術設計的路軌車，即轉向架支撐，並由四條約71毫米粗的鋼纜所驅動，利用絞輪精確地控制鋼纜的開合操作。

．具安全系統：開合式上蓋系統配備固定式鎖掣及獨立的軌道制動器，開啟或閉合過程需時約30分鐘。每次進行開合操作前，會事先檢查路軌及各項機件的安全性，確保無障礙物影響操作。

▼2月16日 啟德體育園開幕前3個場館最後共同演練▼



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啟德體育園｜啟德體藝館

室內運動中心「啟德體藝館」，設有一萬個座位，近八成的座位可以伸縮或移動，以配合不同活動的需要。場內亦選用不同類型的地板層，可供舉辦國際賽事或社區比賽等各類體育活動。其設計亦符合羽毛球、籃球、體操等國際賽事的標準，場館亦採用無柱式設計，確保觀眾視野無阻。此外，館內附設一個副場，可容納500名觀眾。

啟德體藝館。（資料圖片）

啟德體育園｜啟德青年運動場

「啟德青年運動場」是體育園內的另一個室外場地，可供舉辦足球和欖球賽，以及運動員訓練活動。運動場可容納5,000名觀眾，並設有多條國際田徑聯合會認可的世界級跑道。在沒有活動進行時，可免費向公眾開放。

▼2024年11月16日 啟德青年運動場測試賽▼



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啟德體育園｜啟德零售館

佔地超過70萬平方呎的「啟德零售館」，主建築一共有3座，分別是啟德零售館1、啟德零售館2、啟德零售館3，每座最高5層，集200間零售及餐飲商店，例如AEON超市、保齡球場、服飾店等地點。場內亦設有運動休閒和娛樂場所，例如設有多條專業球道的世界級保齡球中心。