啟德體育園開幕交通一文看清　警籲乘公共交通　散場有特別巴士線

啟德體育園周六（1日）開幕，典禮6時半在主場館舉行。《香港01》綜合前往體育園的交通路線，觀眾除可乘港鐵至宋皇臺或啟德站，亦有60多條巴士路線選擇，或可乘坐渡海小輪。散場時，城巴及九巴特設共10條路線，往港九新界各區，而警方就呼籲市民要乘搭公共交通工具前往會場。交通攻略一文看清。



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觀眾前往可乘搭港鐵、巴士或渡海小輪。（啟德體育園網站）

啟德體育園明日（3月1日）開幕，典禮6時半在可容納5萬人的主場館舉行。觀眾前往可乘搭港鐵、巴士，或由北角碼頭乘渡海小輪，前往九龍城碼頭再步行，半小時一班。

港鐵站

啟德青年運動場：

宋皇臺站D出口，步行約5分鐘

啟德站D出口，步行約13分鐘



啟德體藝館：

啟德站D出口，步行約8分鐘

宋皇臺站D出口，步行約10分鐘



啟德主場館：

宋皇臺站D出口，步行約10分鐘

啟德站D出口，步行約12分鐘



啟德體育園附近的巴士站，一共有60多條路線。（啟德體育園網站）

巴士站

九龍城碼頭巴士總站

香港盲人輔導會（木廠街）

中華煤氣公司（馬頭角道）

九龍城轉車站 - 富豪東方酒店

九龍城轉車站 - 宋皇臺公園

亞皆老街球場（馬頭涌道，亞皆老街遊樂場外）

亞皆老街球場（亞皆老街，亞皆老街遊樂場外）

亞皆老街球場（亞皆老街，家歡樓外）



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散場巴士特別線

城巴和九巴共設10條散場特別線，包括SP1、SP2、SP3、SP5A、SP5B、SP6、SP7、SP9、SP10、SP11，往港九新界各區。九巴指，活動結束後約15分鐘，巴士會於宋皇臺道的上落客區（近啟德青年運動場）開出，九巴月票適用，乘客可在轉車站享第二程車資免費。城巴亦於屯門公路、將軍澳隧道及香港島等轉乘站，提供轉乘優惠。