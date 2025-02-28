啟德體育園開幕交通一文看清 警籲乘公共交通 散場有特別巴士線
撰文：吳綽詩
出版：更新：
啟德體育園周六（1日）開幕，典禮6時半在主場館舉行。《香港01》綜合前往體育園的交通路線，觀眾除可乘港鐵至宋皇臺或啟德站，亦有60多條巴士路線選擇，或可乘坐渡海小輪。散場時，城巴及九巴特設共10條路線，往港九新界各區，而警方就呼籲市民要乘搭公共交通工具前往會場。交通攻略一文看清。
▼2月4日 啟德體育園主場館測試賽 港超聯U22足球賽 ▼
+14
啟德體育園明日（3月1日）開幕，典禮6時半在可容納5萬人的主場館舉行。觀眾前往可乘搭港鐵、巴士，或由北角碼頭乘渡海小輪，前往九龍城碼頭再步行，半小時一班。
港鐵站
啟德青年運動場：
宋皇臺站D出口，步行約5分鐘
啟德站D出口，步行約13分鐘
啟德體藝館：
啟德站D出口，步行約8分鐘
宋皇臺站D出口，步行約10分鐘
啟德主場館：
宋皇臺站D出口，步行約10分鐘
啟德站D出口，步行約12分鐘
巴士站
九龍城碼頭巴士總站
香港盲人輔導會（木廠街）
中華煤氣公司（馬頭角道）
九龍城轉車站 - 富豪東方酒店
九龍城轉車站 - 宋皇臺公園
亞皆老街球場（馬頭涌道，亞皆老街遊樂場外）
亞皆老街球場（亞皆老街，亞皆老街遊樂場外）
亞皆老街球場（亞皆老街，家歡樓外）
+2
散場巴士特別線
城巴和九巴共設10條散場特別線，包括SP1、SP2、SP3、SP5A、SP5B、SP6、SP7、SP9、SP10、SP11，往港九新界各區。九巴指，活動結束後約15分鐘，巴士會於宋皇臺道的上落客區（近啟德青年運動場）開出，九巴月票適用，乘客可在轉車站享第二程車資免費。城巴亦於屯門公路、將軍澳隧道及香港島等轉乘站，提供轉乘優惠。
啟德體育園開幕禮｜實體門票非實名 網上再現黃牛飛$600至$1500啟德體育園開幕禮｜城巴3.1開5條特別路線 接散場客往屯門等地區啟德體育園｜售開幕禮假門票最貴$2000 3人被捕包括16歲學生啟德體育園｜羅淑佩稱門票可轉贈家人 議員批違實名制原意引炒賣啟德體育園｜傳央視礙於技術未能直播開幕 羅淑佩讚其製作能力強