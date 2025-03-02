后海灣野鴨大跌　觀鳥會漁民聯手保育　閒置魚塘改造成「鴨仔塘」

在后海灣兩個閒置魚塘，秋冬候鳥遷徙季節時，平均每日有超過70隻野鴨棲息。四年前，香港觀鳥會與打理該魚塘的漁民合作，重新鏟塘，並在塘中心設三個鳥島，維持淺水位，打造成「鴨仔塘」，佔地2.5公頃。負責項目的鍾潤德表示，近20年間野鴨數目大減，如綠翅鴨大跌近七成，須急切保育，冀日後能繼續營造更多類似生境。



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琵嘴鴨為野鴨的一種。（Dennis Wong攝/香港觀鳥會）

后海灣一直是雀鳥天堂，魚塘濕地、泥灘吸引水鳥和冬候鳥棲息。四年前，香港觀鳥會與漁民合作，在新界西北兩個閒置魚塘營造「鴨仔塘」。為何以淺水鴨（Dabbling duck）為目標鳥種？觀鳥會助理項目經理鍾潤德指，近年「東亞—澳大利西亞遷飛區」一帶的野鴨種群數量逐漸減少，因面臨境內外的棲地退化和發展威脅，「遷徙係好消耗體力，下年（棲地）冇咗、差咗，少咗機會補給，遷徙成功率亦都下降」。

鍾舉例，2002至2022年，20年間后海灣的綠翅鴨和針尾鴨數目顯著下跌，分別減少近七成及四成。他形容，野鴨天性較怕人，尤其容易受人為干擾，故有獨特生境要求及保育的急切性。

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漁民雖不以養魚維生 仍定時打理魚塘

現時觀鳥會在新界西北近550公頃魚塘進行生境管理，主要為活躍魚塘，而今次選擇閒置魚塘，鍾解釋除了野鴨需要較少人為干擾的棲息地，亦因為打理該魚塘的漁民近10年已不再以養魚維生，但仍定時打理和維繫魚塘，因而促成了這次合作，「佢認同保育嘅想法，亦希望令個塘靚返啲」。

鴨仔塘一共2.5公頃，團隊先重新鏟塘，然後在塘中心設三個鳥島，並調較水質、淺水位，放置野鴨模型、種植野鴨的主食藻類，及保留部分蘆葦，以提供較隱蔽的生境予生性羞怯的雀鳥築巢繁殖，例如小腸鷉和黑水雞。

漁民熟悉魚塘 助團隊設計生境

鍾表示，漁民除了協助鏟塘及日常打理，例如除草、泵水，並後期調查工作，亦提供建議幫助團隊設計生境。他說，「漁民有佢哋嘅經驗」，熟悉魚塘的地形、深淺，觀察入微，例如就鳥島的形狀大小給予意見，「其中一個島做大，係因為佢知道嗰度較少人為騷擾」。

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遷徙季每天平均70隻野鴨 高峰逾200隻

鍾潤德表示，在遷徙季，鴨仔塘平均每天錄得70隻野鴨，高峰時更有超過200隻；至去年12月，共錄得9種野鴨，其中7種是淺水鴨，佔本地淺水鴨鳥種三分一。他續指，野鴨逗留的日子按年延長，而每日使用時間亦有增加，認為反映了鴨仔塘的吸引力。

鍾又說，鴨仔塘不只吸引鴨仔，亦因其多樣食物選擇，吸引了不同雀鳥，共錄得120種鳥類，佔全港鳥類兩成。他舉例，有全球極度瀕危黃胸鵐、瀕危黑臉琵鷺、近危紅頸濱鷸及近危鳳頭麥雞，另外亦有鷺鳥群過境休息。其中2023年3月，接近40隻黑臉琵鷺同時使用魚塘中的鳥島，佔全港黑臉琵鷺數量達一成。

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夏季塘中島變雀鳥「產房」 兩年間共錄97個鳥巢

在夏季，鴨仔塘的鳥島則成了雀鳥「產房」。鍾潤德解釋，由於小島被水包圍，水隔開了陸地，環境相對安全，因此適合雀鳥繁殖。

觀鳥會總監余日東表示，2022至2024年間共錄得97個鳥巢、7種鳥，鳥巢密度極高，平均每公頃16個巢，在后海灣十分罕見。他說，因塘內有大量昆蟲，供雀鳥餵飼雛鳥，故吸引了不同繁殖和棲息習性的雀鳥，例如常見的金眶鴴、黑翅長腳鷸及小鸊鷉，亦有罕有在后海灣魚塘繁殖的黃葦鳽。

2024年1月透過鏡頭發現夜間出沒的褐漁鴞。（香港觀鳥會）

另外，鳥會在魚塘設置24小時實時監察系統，以掌握魚塘狀況、偵測雀鳥。鍾潤德表示，透過這些環境數據，能更全面了解各種雀鳥使用魚塘的習慣。他又提及，2024年1月透過鏡頭發現夜間出沒的褐漁鴞，是香港魚塘生態保育計劃開展12年以來，在米埔內后海灣拉姆薩爾濕地的首個記錄。

他期望，日後能在其他閒置魚塘推展類似項目，但需視乎漁民的意願，及政府能否投入資源。