一年309雀鳥撞玻璃92%死亡　中大有殺鳥陷阱　觀鳥會促規管新建築

香港觀鳥會今（26日）發表香港鳥撞玻璃報告2022-23，根據在5個地點的定期調查及「全球鳥撞地圖」的市民報告個案，一年間在全港16區共錄得309隻鳥撞個體，其中284隻死亡，比率達92%；當中具保育級別雀鳥達88隻，包括全球極度瀕危黃胸鵐等。



報告指出，一共有17宗集體遷徙鳥撞事件，當中最大型的發生在中大，涉及35隻白頭鵯，牠們在冬季遷徙來港，疑撞向建築物的透明玻璃欄杆致死。



觀鳥會亦發現部分鳥撞發生的地方雖有防撞貼紙，惟不符合規格而不見效。觀鳥會促請政府及業界作改善措施，以符合國際標準，並參考外國立法規管新建築。



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觀鳥會5個地點作定期調查 發現69個鳥撞拓印

香港觀鳥會於2022年9月開始進行為期一年的調查，在5個地點包括美孚、青衣、尖沙咀、中大及港大作定期調查，並根據「全球鳥撞地圖」數據及搜集環境數據，在全港16區一共錄得309隻鳥撞個體，當中284隻死亡、25隻受傷，以及有69個鳥撞拓印，即鳥撞玻璃後留下的羽粉、羽毛或排泄物痕跡。

88隻屬具保育級別鳥種 包括極度瀕危黃胸鵐

報告涉及48種鳥，其中13種、88隻是具保育級別鳥種，包括全球極度瀕危黃胸鵐、國家二級保護動物北鷹鴞及藍喉歌鴝等。而錄得最多鳥撞記錄的首5個種類為栗頸鳳鶥、白頭鵯、 暗綠繡眼鳥、栗背短腳鵯和樹麻雀，牠們主要都屬集體遷徙個案。

35隻白頭鵯集體「客死」中大 透明玻璃欄杆成殺島凶器

其中最嚴重個案在中大發生，涉及35隻白頭鵯集體死亡，牠們在冬季時南下，疑撞向中大內的透明玻璃欄杆。觀鳥會表示，事後向中大發信查詢，惟相關部門仍未有貼上防撞貼紙。

香港觀鳥會高級保育主任黃雪媚表示，報告中逾六成鳥撞雀鳥都是候鳥，而17宗集體遷徙鳥撞事件中，有7宗發生在11月，為候鳥遷徙季節，該月亦錄得最多鳥類個體。

黃雪媚（左）表示，鳥撞事件在低、中、高建築物都有發生。（吳綽詩攝）

高樓玻璃外牆致雀鳥誤會能夠穿透

黃雪媚續道，鳥撞事件在低、中、高建築物都有發生，報告中過半屬11層以上的高樓建築物，另外在海濱玻璃圍欄、公路上隔音屏障亦有出現。她解釋，就算高樓附近沒有植被，但因有逾8成的玻璃覆蓋率，也會反射遠景或天空引致雀鳥誤會能夠穿透。

至於低矮建築物，其撞擊面大多與樹叢距離較近，例如港大一綠化中庭建築物，一年內錄得5隻鳥撞個案。

部分防撞貼紙不合規格：如一米先一張 形同虛設

觀鳥會又發現，部分鳥撞發生的地方雖有防撞貼紙，惟不符合規格，並不見效。黃雪媚舉例，美孚港鐵站雖有貼紙，卻錄得33宗鳥撞個案；其後港鐵公司跟進，貼上較密的波點貼紙，鳥撞情況大幅下跌9成。她表示，雖然「好難清零」，但在現有建築貼合乎規格的防撞貼紙仍然重要，「如果一米先一張，是形同虛設。」

香港觀鳥會副總監胡月川補充，外國的防撞貼紙有藝術設計，能融入建築風格，故不一定只有一兩款，「可加入好多創意」，她期望業界共同以不同設計改善高鳥撞風險的玻璃建築。

而就新建築，目前如採用「雀鳥友善設計」可在綠建環評認證獲加分，惟鳥會指認證為自願性，促請政府參考外國，立法規管新建築須符合「防鳥撞」要求。就鳥撞現況，黃雪媚建議政府作更全面、廣泛的調查，並先在已知具鳥撞風險的建築物實施「防鳥撞」措施。