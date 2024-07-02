新田科技城｜觀鳥會總監質疑環評數據　質疑補償濕地吸引雀鳥成效

城規會今日（2日）繼續就新田科技城填塘和發展而修訂的草圖開會，今日輪到環保團體及相關市民進行申述。香港觀鳥會總監余日東以學者身份在會上申述，他提到環境影響評估報告指，設新田科技城三寶樹補償濕地能有效增加黑臉琵鷺的數目，惟過去30多年多個組織、學者嘗試以不同方法增加黑臉琵鷺的數目，質疑補償濕地的成效。



上屆政府提出北部都會區概念，當中包括在新田一帶建設「科技城」，並將連同港深創新及科技園，提供合共300公頃的創科用地。（資料圖片）

城規會今日繼續就新田科技城填塘和發展而修訂的草圖開會，今日安排環保團體及相關市民進行申述。余日東有多年研究黑臉琵鷺的經驗，他提到，過去30多年多個組織、學者嘗試以不同方法增加黑臉琵鷺的數目，仍未能掌握方法令黑臉琵鷺數目可以穩定上升，他質疑，設新田科技城三寶樹補償濕地能否有效增加黑臉琵鷺的數目。

觀鳥會總監余日東以學者身分在會上申述，他提到，環評指，設新田科技城三寶樹補償濕地能有效增加黑臉琵鷺的數目，惟過去30多年多個組織、學者嘗試以不同方法增加黑臉琵鷺的數目，質疑補償濕地的成效。（黃舒慧攝）

另外，他又提到，環評搜集所得的資料並非完整，在環評不完整的情況下，所提出的補償措施未必符合真實狀況。他舉例，環評提到，預計設濕地補償後，黑臉琵鷺數目可比現時增加45%，但報告中並未有提到其時限。

會上有讀生態學的市民申述表示，新田科技城的環評報告為「咁多年嚟最差」，她質疑，在科技城內設生態走廊是否能夠保持現有的生物多樣性，她解釋，建立科技城期間時，原在該地棲息的生物已經離開，再設生態走廊未必能吸引生物回到該濕地。她又提到，不少國家提倡生態旅遊，米埔濕地正正是一個適合發展生態旅遊的景點。

▼5月17日 環保署公布新田新田/落馬洲環評報告▼

