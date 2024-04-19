全球錄6988黑臉琵鷺　后海灣佔375隻　觀鳥會憂新田填塘毀棲息地

香港觀鳥會公布一年一度黑臉琵鷺全球同步普查，今年黑臉琵鷺全球數量微升5.4%至6,988隻，是連續第三年錄得逾6,000隻，數量趨於平穩。香港及深圳的后海灣則發現375隻，較去年增加25.4%，回升至300隻以上水平，惟佔全球比率錄跌至5.4%，是歷來第二低。



觀鳥會引述漁護署資料指，曾在新田一個魚塘錄得181隻黑臉琵鷺，佔本港發現量一半，惟新田科技城項目需填平近百公頃魚塘，將引致30年來本港最大的濕地喪失，影響香港的黑臉琵鷺度冬數量，呼籲政府重新檢視填塘必要性。



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觀鳥會公布今年1月在全球動員逾200名保育專家及義工數算，完成今年黑臉琵鷺全球同步普查。普查發現，今年全球錄得共6,988隻黑臉琵鷺，較去年多355隻，連續第三年保持逾6,000隻水平，錄得最多的地區是台灣，共4,135隻，佔全球59.2%，但較去年減少2.2%。

香港及深圳后海灣方面，共發現375隻，較去年增加25.4%，亦回升到300隻以上水平，惟佔全球比率錄歷來第二低，跌至5.4%。跌幅最大的地區是澳門，由去年的21隻跌至今年僅13隻，料與發展干擾倍增以及濕地保育力度不足有關。

香港觀鳥會總監余日東認為，后海灣數量追不上全球升幅，今年僅回復至近十年來的300多隻水平，不排除只是「全球數字上升帶動香港回升」，強調黑臉琵鷺數量是濕地質素指標之一，此趨勢顯示本港濕地質素在這十年間未有太大改善。

他又說，香港過去是全球五分一黑臉琵鷺的度冬地，但現時佔比逐年減少，顯示香港濕地對黑臉琵鷺的吸引力降低，強調香港有國際責任守護黑臉琵鷺棲息地，否則牠們有朝一日會放棄后海灣濕地。他指傳統操作魚塘區與米埔自然保護區的生態價值同樣重要，冀政府及早立法保護所有魚塘。

漁護署曾在新田一漁塘發現多達181隻黑臉琵鷺，惟新田科技城項目需填平近百公頃魚塘。余日東稱對本港黑臉琵鷺前途感不樂觀，認為一旦開發新田恐唇亡齒寒，不但會影響香港的黑臉琵鷺度冬數量，甚至會連帶影響到整個大灣區，又以澳門近年大興土木令干擾黑臉琵鷺棲息地為例，形容是「今日澳門、明日新田」，呼籲政府檢視填塘決定。