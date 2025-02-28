啟德體育園｜英媒爆料紐卡素計劃訪港　報道用字透露比賽多於一場

英國《每日郵報》記者Craig Hope昨日（27日）撰文，透露了紐卡素的夏天季前賽計劃。他表示紐卡素打算到訪遠東地區，目前正安排時間行程，希望可以在啟德體育園踢友賽。他的消息來源甚至表示，友賽對手會是熱刺，但一切未有定案。值得留意Craig Hope的用詞，他寫紐卡素希望在啟德體育園踢友賽及比賽時，相關字眼都用上眾數，難道紐卡素不只想在啟德踢一場比賽？



紐卡素領隊艾迪賀維。（路透社）

Craig Hope是《每日郵報》跟進英格蘭東北部足球消息的記者，他昨日撰文寫到多項關於紐卡素的消息，包括今夏到遠東訪問的安排。Craig Hope寫：「紐卡素正為到訪香港的季前計劃而努力，包括在全新的啟德體育園踢比賽（games），這個球場位於九龍，可容納5萬名觀眾。」

《每日郵報》稱紐卡素計劃訪港，想在啟德體育園踢比賽。（英國《每日郵報》網上截圖）

Craig Hope續寫：「未能在美國的英超夏季系列賽爭取到一席後，（紐卡素）將目光放到遠東之旅。已經選了在香港的場地設施（Facilities），正努力安排時間表，希望包括在啟德體育園踢友賽（friendlies）。我的消息來源指，甚至提出了一場對熱刺的比賽，但一切仍未有定案。」

紐卡素目前排英超前列。（路透社）

Craig Hope提到啟德體育園主場館將於周末舉行盛大的開幕儀式，他表示設計體育園的建築公司Populous，剛巧也是負責紐卡素新訓練場的建築公司。他大讚啟德體育園的設計令人驚歎。

啟德體育園主場館。（盧翊銘攝）

近日盛傳多支海外球隊有意在今夏訪港，包括傳過利物浦、阿仙奴及曼聯。足總主席霍啟山昨日表示，足總收到很多歐洲隊申請在港踢比賽，形容是很正面的事。他強調足總審核申請時有兩點考慮，「推動及維護香港作為盛事之都，維護球迷體驗。」霍啟山特別提到，「之前有不開心的事情發生，足總會特別謹慎，利用我們的專業性去審核，令同類事件不再在香港發生。」