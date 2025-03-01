奧蘇利雲「主場」首戰要延後　健康理由退賽｜格蘭披治桌球大獎賽

世界格蘭披治桌球大獎賽今年首次在香港舉行，去年11月成為香港居民的奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）原定首次以「港人」身份「主場」出擊。惟主辦方今日（1日）收到通知，由於奧蘇利雲健康狀況，遺憾未能參與賽事。

奧蘇利雲說︰「我非常遺憾未能參賽，我一直渴望在香港復出，並為此付出了最大努力，然而最終未能如願。」此外，去年12月成為香港居民的卓林普，亦是參賽選手之一。



世界格蘭披治桌球大獎賽3.4至3.9啟德體藝館舉行

世界格蘭披治桌球大獎賽首次在香港舉行，將於今年3月4日至3月9日，在啟德體藝館首次舉行。去年11月透過優才計劃正式成為香港居民的奧蘇利雲，亦是參賽選手之一，惟主辦方今日接獲奧蘇利雲通知，由於健康狀況，遺憾未能參與賽事。

奧蘇利雲：一直渴望在香港復出 最終未能如願

奧蘇利雲表示︰「我非常遺憾未能參賽，我一直渴望在香港復出，並為此付出了最大努力，然而最終未能如願。衷心感謝主辦方與廣大香港球迷的支持。」

奧蘇利雲（左）和特林普（右）曾在2022年世界錦標賽決賽交手，當時奧蘇獲勝。（Getty Images）

由世界排名33位的賀辛（Hossein Vafaei）頂上

由於只有單賽季前32名的職業球手方有資格參與角逐比賽，目前排名33位的賀辛（Hossein Vafaei），將取代奧蘇利雲參賽。賀辛對奧蘇利雲無法參賽感到非常遺憾，並祝願他一切順利。

賀辛又指︰「我慶幸有機會參賽，希望好好把握盡力發揮。我非常期待在香港出戰這項規模龐大的賽事，對所有球員都是盛大而激動人心的賽事。」

▼12月25日聖誕節 卓林普澳門對戰丁俊暉▼



+ 7

本港自1989年後再次舉辦排名賽，除了奧蘇利雲外，卓林普（Judd Trump）也是成為香港居民後，首次在主場出擊。今年賽事總獎金達到70萬英鎊（約700萬港元），創下世界格蘭披治桌球大獎賽新紀錄，屆時有5,000名觀眾在啟德體藝館觀看賽事，亦是目前世界桌球巡迴賽中觀眾最多的一次。

至於其他參賽的頂尖球手，包括中國球手丁俊暉、沙比（Mark Selby）、羅拔臣（Neil Robertson）、梅菲（Shaun Murphy）、艾倫（Mark Allen）、希堅斯（John Higgins）、威廉斯（Mark Williams）和現任世界冠軍加蘭韋爾遜（Kyren Wilson）。