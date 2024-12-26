奧蘇利雲計劃在香港開20間桌球會　稱與卓林普各自發展事業比較好

兩位世界桌球巨星，七奪桌球世錦賽冠軍的「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）及現任世一卓林普（Judd Trump）（又譯特林普）先後透過優才計劃成為香港居民。奧蘇利雲在澳門接受香港電台專訪透露，正計劃稍後在香港成立桌球會，或會在本港開設約20間。希望培育年輕一代成為職業球手的他指會親自教導，至於會否與卓林普合作推廣桌球發展，奧蘇利雲表示習慣專注自己的事，較少與其他球手合作，認為各自發展事業比較好。



奧蘇利雲2022年來港參加。（資料圖片／廖雁雄攝）

奧蘇利雲。（Getty Images）

▼12月25日聖誕節 卓林普澳門對戰丁俊暉▼



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Hong Kong Talent Engage 香港人才服務辦公室周二（24日）公布世界排名第一、桌球名將卓林普正式透過優秀人才入境計劃，成為香港居民，而卓林普與奧蘇利雲一樣，正出戰《2024澳門斯諾克大師邀請賽》。

卓林普12月25日晚將於澳門永利皇宮出戰《2024 澳門斯諾克大師邀請賽》。(資料圖片/林遠航攝)

卓林普昨（25日）受訪時表示移居香港的其中一個目標，是令桌球在港「越做越大」，又稱有意在港開設桌球會，期望讓更多香港新一代接觸到這項運動，見證下一位港產世界冠軍。被問到會否與同樣成為新香港人的「火箭」奧蘇利雲一起推廣桌球，他表示如果對方願意，他樂意至極。

卓林普。（資料圖片/楊宇翹攝）

奧蘇利雲今日（26日）在香港電台專訪被問到會否與卓林普合作推廣桌球發展，奧蘇利雲表示習慣專注自己的事，較少與其他球手合作，認為大家各自發展事業比較好。奧蘇利雲提到明年3月香港將舉辦世界桌球大獎賽，他享受在香港作賽，目標是參加更多賽事，會為該項大獎賽做好準備。

奧蘇利雲（左）和特林普（右）曾在2022年世界錦標賽決賽交手，當時奧蘇獲勝。（Getty Images）

奧蘇利雲又透露，他或會在本港開設約20間桌球會，希望培育年輕一代成為職業球手，他會親自教導，奧蘇利雲認為，必須要有一間優質的訓練中心，讓年輕學員得到良好教導，才能加快培育新一代球手。