的士罷駛｜陳婉嫻：解決亂象不能靠拖　運流局請對準問題

的士業界罷駛行動，在特首李家超批評「激烈行動不得民心」翌日煞停兼道歉收場。工聯會「元老」、會務顧問陳婉嫻今日（24日）撰文，提到任由小撮「黑的」劏客、拒載，是令人選擇網約車的主因，然而當局一直拖延處理違法網約車應被取締或規管的問題，呼籲運輸及物流局局看清問題本質，是出現平台合法，但車輛又不合法的荒謬情況。



多名的士業代表早前與運輸署及交通諮詢委員會會面，會後宣布煞停罷駛行動。(盧翊銘攝)

工聯會會務顧問、前立法會議員陳婉嫻（李宇婷攝）

業界說要搞罷工，官員說激烈行為解決不了問題，那應該如何解決呢？必須要知道的士業的問題所在，不能「閉上眼當冇事發生」。 陳婉嫻

陳婉嫻：的士業問題不能「閉上眼當冇事發生」

陳婉嫻日前在報章以《請對準問題》為題撰文指，運輸及物流局必須要知道的士業的問題所在，不能「閉上眼當冇事發生」。她認為的士牌一直由很多大車主壟斷，亦由他們控制牌價，是問題的根本。她續指的士經營者只看重牌價，而忽略服務，「任由小撮『黑的』劏客、拒載」，是令人選擇網約車的主因。

（黃浩謙攝）

規管或取締網約車不能靠拖

陳婉嫻促運流局採取措施應對違法網約車，不論是取締或規管都不能一味靠拖，現時出現了平台合法，但車輛又不合法的荒謬情況。她說，大牌主和車行一心「炒牌」，但個體戶就最慘，在高位時接過車牌，惟現時牌價大跌，由最高700萬跌至280萬也乏人問津，加上網約車沒有做好規管，供車已成壓力。

違法的網約車亦是另一問題，取締或規管，也得有一個說法，總不能一味靠拖。 陳婉嫻

她續指，有退休人士原本想靠的士生活，「結果牌價大跌、車租不出，自己揸亦沒有生意」，形容是「慘情」，呼籲運輸局看清問題本質。