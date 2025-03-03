啟德開幕｜演出業：內地場館多後門　時有打龍通圖利　香港未見過

啟德體育園上周六（1日）開幕，有報章揭發一名操普通話男子「打龍通」，帶人走後門入場圖利，園方回應會嚴肅處理。亞太現場演出行業協會創始人兼聯席主席陳淑芬表示，在內地類似「走後門」、職員與外來人士「打龍通」圖利時有發生，在香港未見過類似手法。她認為事件「揭發得早」，相信園方會跟進，不會再有下次。



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男子收1600元帶兩名記者入場

《文匯報》報道，啟德體育園開幕禮當晚，一名操普通話男子在園外兜售，沒有門票下帶記者入場，直接經過安檢通道，又疑串通驗票人員，最後沿場邊走到另一入口進場。啟德體育園今（3日）回覆查詢，稱十分關注事件，會嚴肅處理，正積極與保安公司了解及跟進。園方指如發現有懷疑違法情況，會嚴正處理，並交警方或廉政公署跟進。

亞太現場演出行業協會創始人兼聯席主席陳淑芬表示，類似的「走後門」事件在內地時有發生。（資料圖片）

內地場館多後門 工作人員乘機帶人入場圖利

大型活動「走後門」是否常見？亞太現場演出行業協會創始人兼聯席主席陳淑芬表示，香港未曾見過類似事件，但在內地時有發生。內地部分場館有多個後門，工作人員或乘機帶人入場，甚至與外來人士「打龍通」從而圖利。不過，她指隨著內地加強監管，這些情況愈來愈少。

陳淑芬認為，這次啟德體育園懷疑「走後門」事件「揭發得早」，相信園方會跟進處理，日後應不會再發生。她又指，園方開幕禮當晚要兼顧很多事情，理解職員未必留意到有人經其他通道出入。

▼啟德體育園3月1日開幕禮表演情況▼



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