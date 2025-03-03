新光戲院結業｜街坊、學生齊送別　憂無法承傳粵劇文化

屹立北角53年的新光戲院，今日（3日）迎來最後一天。走進戲院內，映入眼簾的是掛在天花板的波波燈、舊式磅重機、刻着「新光戲院大劇場」的售票處⋯⋯這裏是不少老街坊「睇大戲」的回憶，但今日亦吸引不少非粵劇迷的年輕人到訪。



身穿校服的陳同學說雖然住在港島區，偶爾會經過戲院門外，但甚少進內，故趁着最後一日到此拍照留念；現年45歲的關先生也專程從葵芳過海來到，他坦言很少看粵劇，但同樣作為表演者，他對新光結業感到可惜，「好明白如果好signature（標誌）嘅地方無咗，對於個行業嚟講係好唏噓」，又憂慮無法承傳粵劇文化。



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新光戲院位於英皇道和書局街交界，去年業主將業權轉售予教會Island ECC，意味全港最後一個民營劇院即將落幕。

新光今日迎來最後一日，記者於下午3時許抵達新光戲院，現場有十多人拍照留念，當中為數不少是長者，也有年輕人、甚至穿校服人士到訪。

北角街坊蔡小姐稱感到可惜，「呢到好耐歷史，而家無咗，想睇大戲都唔知去邊到。」（盧翊銘攝）

北角街坊蔡女士稱感到可惜，「呢到好耐歷史，而家無咗，想睇大戲都唔知去邊到。」她說，每年和朋友至少看兩至三次粵劇，她認為新光的裝橫較傳統，充滿歷史痕跡，又認為現在的新式戲院面積較細。她說，今日原本來打卡留念，到場查詢後發現今晚最後一場劇目《小平你好》仍未售罄，於是馬上買了一張戲票。她慨嘆說：「（新光）捱咗好耐，無辦法啦！」

現年45歲、任職舞蹈員的關先生，今日專程從葵芳來到北角新光戲院，趁着最後一日來拍照留念。（盧翊銘攝）

現年45歲的關先生，今日專程從葵芳來到北角新光戲院，趁着最後一日來拍照留念。他說，雖然不太喜歡看粵劇，但新光戲院是童年回憶之一，並憶述小時候母親曾帶他到戲院，「當時人頭湧湧，仲係（而家）天花板嘅波波燈，賣票位都仲係咁樣。」

他同樣對新光結業感到可惜，認為無法承傳粵劇文化，對於老一輩演員而言也是遺憾，「我自己都係表演者，好明白如果好signature嘅地方無咗，對於個行業嚟講係好唏噓。」他認為，香港表演場地不多，政府亦不願意保育和推動藝術文化，導致市場萎縮，並希望政府還原新光戲院的地面建築，讓更多人認識它的歷史。

身穿校服的陳同學與母親到訪新光戲院，她說雖然住港島區，偶爾會經過戲院門外，但很少進內，故趁着最後一日到訪。（盧翊銘攝）

身穿校服的陳同學與母親到訪新光戲院，她說雖然住港島區，偶爾會經過戲院門外，但很少進內，故趁着最後一日到訪，「想睇吓入面係點！」她認同新光的裝橫彷彿停留在過去的年代，又說對戲院內的粵劇海報尤感深刻，「而家好少人做（大戲）」，對結業感到可惜。同行的母親則說，留意到近日很多人到訪新光，認為它結業是「完成歷史任務」，坦言雖感不捨，「但無辦法。」