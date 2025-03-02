新光戲院結業｜龍貫天傳承文武生寶座　清唱《紫釵記》憶前輩任白

【新光戲院結業/新光戲院】【告別新光之三】「睇大戲，去新光。」新光戲院成立五十二載，是不少粵劇迷的殿堂，亦是許多老倌的夢想起源之地。戲院曾在2005年及2012年兩次跨過經營危機，最終難逃結業命運。趁霓虹未熄，《香港01》邀請了八和會館主席龍貫天，一起回顧那些年在新光留下的記憶。



粵劇老倌龍貫天在新光尚未全部開燈清唱《紫釵記》之拾釵。（廖雁雄攝）

粵劇老倌龍貫天在新光尚未全部開燈清唱《紫釵記》之拾釵。（廖雁雄攝）

攜書劍，滯京華，路有招賢皇榜掛，飄零空負蓋世才華...... 《紫釵記》之拾釵

與往日場場爆滿的喧鬧不同，在尚未開場的時間裏，新光舞台靜悄悄的，但粵劇老倌龍貫天沒有絲毫怠慢，在舞台上以李益（《紫釵記》中的男主角）身份唱出了纏綿悱惻的《紫釵記》之拾釵一小段。

粵劇老倌龍貫天在新光戲院的舞台清唱《紫釵記》之拾釵。（廖雁雄攝）

錄音帶陪長大 昔鮮有機會表演

「錄音帶、唱片陪着我們長大，以往我們在家時每天唱幾個鐘頭。」曲畢，粵劇老倌龍貫天緩緩扭頭，繼續說，「昨日被問想表演哪首戲目時，我想了很久」。

龍貫天說，《帝女花》、《紫釵記》很出名，不僅是本身戲曲界中人，觀眾或者外國人也知道這個melody（旋律）。聽到這裏，記者原以為選《紫釵記》皆因其出名，但他卻表示還有另外多重原因。

「《紫釵記》我從小唱到大，卻鮮少有機會表演這首曲目」，龍貫天解釋：「往往《紫釵記》中的文武生都會由女性反串，例如任姐（任劍輝）。」他有時想，如果以男兒身去出演可否得到同樣精彩的效果，最後，他幸運地得到了在舞台上飾演李益的機會。

選擇表演這首，一來為了感恩過往曾有機會在舞台表演《紫釵記》，二來也想致敬前輩任劍輝、白雪仙及編劇唐滌生，感謝他們為大家帶來經典的粵劇瑰寶。

粵劇老倌龍貫天在新光尚未全部開燈清唱《紫釵記》之拾釵。（廖雁雄攝）

戲箱間出小空間 龍貫天：這是家

說到任白，龍貫天仿似回到過去，數著那些年前輩們在新光表演的劇目及專屬位置。從舞台穿過虎度門，來到六台柱（即文武生、小生、正印花旦、二幫花旦、丑生及武生）的化妝間，龍貫天表示每個角色都有屬於自己的位置。演員會在化妝鏡旁擺放一至兩個戲箱，如同「間房」般建設專屬位置。

「很多前輩都曾坐在這房間，我到現時亦印象深刻。」龍貫天入行逾四十載，見證無數前輩在這間化妝室變妝，也在這裏扮演過許多角色，對於他來説，這裏不僅是化妝室，而是他其中一個「屋企」。

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主角專用席 任姐以前都坐呢度

問及他現時最常坐的位置，龍貫天指向一個被布簾包圍的位置，稱那是主角的「專用席」，「任劍輝前輩以前也坐在這裏化妝」。每當有演出時，他便將戲箱及化妝用品擺在旁邊，使這個小空間變成另一個世界。

化妝室當時並無任何戲箱，但在龍貫天的述說下，一個個栩栩如生的「房間」出現在大家眼前，這邊箱是花旦白雪仙在細細地為自己描眉，那邊箱是龍貫天正在布簾中為自己帶特朗普的金髮頭套.....

在場景中，戲箱是每位粵劇演員必帶的物品，那麽戲箱裏面有什麽呢？龍貫天回答，裏面會有演員的家當什物，或是給演員化妝用的含鏡箱，一個演員根據不同的劇目有不同的戲箱。

過往粵劇名人的戲箱中時常藏有很多有特色的服裝，「很多前輩現時已經不在世了，但衣服不會留在戲箱，特色衣服都會傳承給後輩。」龍表示現在的服裝與幾十年前的質量不能比，「以前是一針一針用手縫出來的，但現在都用機器做，是兩個世界」，「我剛剛出道時，出演《六國大封相》的膠片服裝到現在還能穿。」

以前是一針一針用手縫出來的，但現在都用機器做，是兩個世界。 八和會館主席龍貫天

服飾衣物除了擺在戲箱内，有時也會置於「神箱」，亦即眾人箱。

女性不能坐神箱

化妝間旁供奉著華光先師，是戲班祖師及戲神，而神箱便是供奉品之一。神箱裏擺著不同的道具，有需要時可以借用。「不過，神箱有幾個禁忌，女性不能坐神箱及坐上去不能踢腳等」，龍貫天稱如果有人踢腳可能會致其失聲。

被問家中是否有很多戲箱，龍笑答對，「但以前演員的戲箱沒那麽多，例如前輩麥炳榮、鳳凰女」，他們有屬於自己特色及主打的劇目，如《鳳閣恩仇未了情》，甚少出演其他劇目，所以未必需要製作太多衣物。

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昔新光七日連做八場戲

「不過現時的世界不同了。」龍貫天表示，以前在新光做戲的節奏不像現在每一晚做不同劇目，有不同的角色不同演繹 ，表演兩、三天後就結束，而是七日要連續做八場劇目。談及此處，他帶些驕傲，稱當時沒有字幕，全靠演員自己背，「很考記性和經驗」。

以前也沒有電子咪，「有一個在全國扮演關公最出名的内地演員，叫李萬春，當時他尚未上場，沒有麥克風，僅是在過道中唱了一句，便已經傳到我的耳邊」。龍表示自從觀賞那次表演後，便奠定了日後的表演方式：必須要唱用氣道唱出來，不能只靠喉嚨唱。

暖黃燈光照在龍貫天臉上，記憶在他的腦海中不斷翻轉。巨大的霓虹色招牌仍未開燈，卻以吸引不少訪客前來打卡。未到3月3日，劇情仍未到最後，龍貫天說他無法預料這座承載港人半世紀回憶的地標命運如何，只能輕輕嘆不捨。