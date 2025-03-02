新光戲院｜3.3霓虹熄燈　曲終人未散　李居明：52年舞台或獲保留

【新光戲院結業/新光戲院】【告別新光之一】陪伴港人逾半世紀、被譽為「粵劇殿堂」的新光戲院，將於下周一（3日）上演由粵劇老倌龍貫天任主角的告別劇目《小平你好》，唱響最後一曲後，屹立在北角英皇道的地標「新光」變成歷史，霓虹光管招牌亦會永久熄燈。

新光戲院曾數次度過結業危機，13年前接手營運的新光戲院大劇場主席李居明對今次真正告別，難免傷感，只是曲終人未散。他引述新業主Island ECC教會稱，將考慮保留新光沿用52年的舞台設備，亦不介意日後讓粵劇團回歸演出，令他大感欣慰。

臨別在即，李居明細說新光與粵劇的前世今生，嘆道：「我哋應該用感激嘅心面對新光離開，感謝佢喺過去52年為香港做嘅事，比純粹悲哀重要。」



李居明小時候常在新光看大戲，亦因有不少家人是粵劇老倌，時常往後台跑，對新光的一切都很熟悉。（廖雁雄攝）

上世紀六七十年代，粵劇鼎盛，民營劇場遍地開花。新光戲院於1972年開幕，全院樓座（即樓上、又稱「超等」）連堂座，共有逾1,700個座位，吸引了不少中小型戲班來演出，經常全院滿座。李居明便是觀眾之一，因有不少家人是粵劇老倌，時常往後台跑，他從小時候已對新光的一切相當熟悉。

隨着時代變遷，民間的娛樂選擇愈來愈多，不再只有粵劇。80年代末期，不少民營劇院都被收購，發展為高樓大廈，新光便成了當時為數不多的民營戲院，惟全院滿座的光景不復現，加上樓座的位置較遠，較少人選擇，新光戲院當時的經營者便將樓座改建成為二院，即現今的數碼電影院位置（由李居明於2016年改建），讓小型戲班亦可在新光演出，培養了不少粵劇新星。

2005年起屢傳結業危機 汪明荃斡旋、李居明接手 讓新光續命20年

到了二十一世紀，粵劇發展更加艱難，欠缺資源，難尋場地。新光戲院成為全港最後一間民營劇院，過去曾數度傳出結業危機，首次發生於2005年，當時業主想收回作發展商場。同年8月，汪明荃代表香港粵劇界與新光戲院的業主商討續租，政府亦介入斡旋，成功續租至2009年。其後再獲續租3年，租金由20萬大幅增加至近70萬元。

至2012年，新光再次傳出經營危機，不少粵劇名伶及愛好者感到震驚，包括李居明，他說：「新光可以話陪住我哋呢一代成長，係好重要的回憶。聽到消息後，就諗可唔可以救救新光。」

後面便是大家熟悉的故事，他在結業前的最後數日與業主達成共識，變成「白武士」，以月租100萬與業主續約。「其實最初只想做兩年，之後就交畀西九接手，但西九唔太熱衷，於是我續吓、續吓就做咗12年。」

12年租金索價1.4億 李居明：蝕咗嘅錢可以買幾層豪宅

一年租金索價1,200萬，12年即是約1.4億，李居明苦笑指接手營辦新光是「蝕本生意」，觀眾票房及場地租金收益少，加上廣告費及修繕費等，「蝕咗嘅錢可以買幾層豪宅」。因熱愛粵劇，李居明稱從未為蝕錢而感到肉赤。

新光係令香港值得光榮嘅戲院，新光成立時嘅座位同外觀，都係由中國最好嘅設計師設計。呢度嘅音響同燈光都係數一數二，好多戲院建設時都會嚟取經。

李居明稱平日在戲院看演出，都會指定選坐1E行第19號位，因進出方便。（廖雁雄攝）

保留新光「原汁原味」 處處突顯香港60年代懷舊風

為了保留新光的「原汁原味」，當李居明接手後進行裝修，都盡量保持當初的硬件結構及磚瓦。新光一院的千人座椅支撐架和格局、舞台前鑲嵌鐵花的欄杆、化妝室內一磚一瓦、可以容納30位樂手的大樂池，這52年以來從未變過，至今保留着60年代的香港裝修文化與風格。

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舞台樂池既深且廣 演員無障礙翻觔斗 設計獨一無二

李居明稱，單是觀眾席座椅格局，便可看出當時設計師的細心之處。新光一院雖可容納逾千觀眾，但座位設置及格局別具特色，前排觀眾不會遮擋後排視野，即使坐「山頂位」，亦可將舞台看得一清二楚。他坐在觀眾席指着座椅說：「你睇吓呢個座椅鐵框，係1972年嘅工藝，直接打喺地。我哋修繕時，只係換咗棉花同布墊，全部格局同52年前嘅新光一樣，冇變過。」

新光的舞台樂池設備，也為人津津樂道。熟悉粵劇的觀眾知道，粵劇中常有大幅度的武打、翻觔斗戲份，以及需搭配現場即時的粵曲表演。為了讓演員及樂手有足夠的發揮空間，新光的舞台及樂池既深且廣，屬全港獨一無二，很難在其他地方看到類似結構。

舞台上兩側掛着一副大對聯，觀眾入場看戲時，劇目未上演先看對聯，「新詞繾綣情傾俊彥芳尊臨勝地 光樂鏗鏘愛染嫣紅姹紫耀銀天」。李居明表示這副對聯是12年前接任時，由他親筆落墨書寫，長約12呎，惜因體積太大，未有組織願意收留。

新業主願考慮保留新光舞台 歡迎粵劇團回歸演出

新光即將由新業主Island ECC教會接手，隨後擬改建成教堂及社區會堂，沿用52年的舞台及舊建築，或要拆除，令李居明感到可惜。不過，訪問當日，記者聽到一個好消息，在李居明與教會不斷溝通下，新光的保育有新進展。

他說：「教會將考慮保留現有設備，亦唔介意我哋（劇團）日後返嚟呢度演出」。至於不同宗教的矛盾，他稱或會循其他方法解決，例如開戲前在門口或者其他地方供奉華光先師。

踏出舞台後到大堂，李居明敲響銅鑼及大鼓，「鼓是代表名氣，每逢新光的劇團開騷都會敲」。敲鑼則是習俗，代表正式演出，一共敲六下，為演出帶來好運。

李居明表示，「鼓是代表名氣，每逢新光自己的劇團開騷都會敲」。（廖雁雄攝）

敲鑼是粵劇習俗，代表正式演出，一共敲六下為演出帶來好運。（廖雁雄攝）

舞台以外，新光亦有很多事物光景，值得再三回味。大堂上掛着「新光戲院粵劇殿堂」的牌匾和「盛世和聲」及「歌鬘嬉舞」的對聯，李居明笑稱，「好多團體爭，但我想自己留住」。從牌匾向內望去是售票櫃台，櫃台上方有七隻大字：「新光戲院大劇場」，字體仿照六十年代，是新光情意結。

另外，新光戲院大堂天花板懸掛着108盞波波燈，是戲院的圖騰，代表希望觀眾「撥開雲霧見青天」，亦希望街外人向內看時感到溫暖，惜還未知道教會是否保留這點暖光。

至於新光的霓虹燈招牌則會被拆除，「其實政府以前已經要求拆卸霓虹燈招牌，新光結業後，業主第一件事便是將其拆去」。他說仍在探討會否保育這個霓虹招牌，惟日後經過英皇道時記憶猶在，惜人面全非。

李居明在新光戲院創作了37套劇本，他對於新光的離開，認為不應感到悲哀。「我們應用感激的心面對新光的離開，感謝其在過去52年為香港做的事情，這比純粹的悲哀重要。」

他指周一（3日）晚上，會上演由粵劇老倌龍貫天任主角的《小平你好》作為告別劇目，至深夜會進行拉閘及熄燈儀式，跟新光說再見。

我們應用感激的心面對新光的離開，感謝其在過去52年為香港做的事情，這比純粹的悲哀重要。 新光戲院大劇場主席李居明

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臨別之際，新光戲院特地安排了開放日，讓戲迷及新知舊雨來朝聖、拍照留念；亦安排了劇場表演及導賞團等活動，在最後時光繼續推廣粵劇文化。參觀人士不乏老戲迷，亦有年輕一代，郭小朋友當日由母親陪同來到大劇場拍照留念，她曾入場觀看《粵劇特朗普》，亦令她想再看更多粵劇及了解粵劇文化。對於告別新光，她表示不捨，又為有50多年歷史的新光戲院即將結束而感到不開心。不過，郭小朋友亦樂觀認為，新光的回憶會永遠留在她腦海裏。

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陳先生及太太帶了女兒來緬懷兒時在新光的回憶。陳先生指小時候常來新光，趁仍有機會便帶女兒來認識一下舊劇場。陳太則認為新光見證了很多事情，他們也一直看着戲院轉變，由戲院時代轉變到粵劇年代，對於其結束亦有些感嘆，不過也算是圓滿落幕。

自幼在新光戲院看戲的吳婆婆，亦與朋友來跟新光道別。她猶記得當年入場門票只需幾毫子，後來逐漸加價。說起昔日在戲院欣賞過的老倌名伶或明星，吳婆婆如數家珍，細數陳寶珠、蕭芳芳、張英才、任劍輝、白雪仙、陳好逑、林家聲及吳君麗等，又認為吳君麗和新馬仔的《萬惡淫為首》最好看。說到最後，她亦難免唏噓地指「𠵱家冇啦，冇喇」。