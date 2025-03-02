新光戲院結業｜落幕前一晚全院滿座　戲迷瞞男友到場求戲票捧場

有52年歷史的北角新光戲院，將於明日（3日）正式結業。該院今明兩晚有最後兩場大戲上演，門票早已售清。不少市民今日到場打卡，作最後懷緬。有戲迷瞞着男友，一周內四度入場，更在門外「求飛」，最終獲好心人出讓，大呼幸運；亦有新光戲院主席李居明的支持者帶同燈牌等到場，稱希望他東山再起，「大師去邊就跟住去邊」。



3月2日北角新光戲院結業前夕，傍晚時份戲院門外，以及附近的街道，都有人潮，不少人帶備長鏡頭及腳架，紀錄下新光戲院的霓虹招牌。（廖雁雄攝)

今晚出現打卡人潮 演出《小平你好》全院滿座

來到新光戲院結業前一日，傍晚時份戲院門外，以及附近的街道，都有人潮，不少人帶備長鏡頭及腳架，紀錄下新光戲院的霓虹招牌、大堂等的影像。今晚演出劇目《小平你好》的門票早前已售清，戲院門外掛上「全院滿座」的旗幟。

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明晚11:15「拉閘」料大批市民在場 已要求警方封閉英皇道部分馬路

談到明晚最後一場演出，李居明表示，多位影視界的名人將入場，當中包括薜家燕。演出晚上11時散場後，新光戲院便會在11時15分正式「拉閘」，預計屆時會有不少人在戲院門外聚集，因此已與警方相討，封閉英皇道部分馬路。

女戲迷暪男友到場觀看：到場「求飛」獲好心人出讓

不願上鏡的謝小姐稱暪着男友，近一周已四度入場，觀看大戲及電影，為新光作最後懷緬。謝小姐未能購得今晚場次的門票，特地到場「求飛」，最終獲好心人出讓，大呼幸運。她又指，對新光結業感到可惜，認為她是粵劇文化的一個重要地標。

黃小姐一個月前買到今晚演出的門票，但當時不知道新光結業，對於買到門票感到幸運。她坦言對新光這個老子號結業感到失落，又指失去了新光後，未來要周圍找地方看大戲。黃小姐到過牛池灣文娛中心、高山劇場等政府劇場睇大戲，但認為相比之下新光較好，有獨特回憶，而且上映的劇目亦較符合其「心水」。