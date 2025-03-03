倉務員打麻雀輸錢打爆贏錢少年左眼　同行者亮刀行人頸判教導所

倉務員打麻雀輸錢，不忿一名贏錢少年「得戚」，事後與友人折返，並趁贏錢少年睡覺時，用棍毆少年至左眼失明，又拿走少年銀包內1萬2千元，其友人亦曾亮刀並把刀架在事主朋友的頸部。倉務員與其朋友早前承認有意圖而傷人及搶劫兩罪，倉務員被判監6年，其同行朋友，今（3日）於高等法院判刑，法官陳慶偉指跟同行朋友已還押一段時間，判他入教導所認為有助他更生。



今日判刑的被告溫知新（現17歲，學生），承認於2023年4月18日，在大角咀福昌工廠大廈某單位，搶劫成姓事主1.2萬元；及於同日同地意圖使成身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害成。同案被告趙俙迪（現19歲，倉務員），早前已被判囚6年。

被告溫知新在高等法院認傷人等罪，被判教導所。(黃浩謙攝)

事主打麻雀贏了7百元

案情指，事發當日凌晨姓成的17歲事主及2名被告等人在派對房間打麻雀，事主帶了約1.1萬元到場，打牌贏了約500元，另外贏了趙200元。趙和溫等人其後離開，事主等4人留在房間睡覺。

趙折反鐵棒毆事主並拿走其錢

趙在清晨折返房間，用鐵棒毆打熟睡中的事主，事主感到左眼劇痛睡來，問趙為甚麼打他，但趙沒理會，打了約3分鐘才停手。事主回後意識時，發覺趙已離開，事主發現其銀包內的1.2萬元亦不見了。

溫曾用短刀架在事主朋友頸部

事主遇襲時，事主一名在房內睡覺的朋友被吵醒，温用短刀架在事主朋友的頸項上，温重複說：「對不起，有人指使我這樣做。」事主友人見趙用鐵棒毆打事主的頭至少10下，趙又拿走事主袋內的現金，之後趙温兩人離去。

趙覺事主得戚提議折返取錢

趙在錄影會面稱，他不認識事主，事主打麻雀贏了他的錢並很「得戚」。趙輸光錢後回家，向温提議折返取回事主的錢，温同意。趙稱，他只用鐵棒打了事主1至2下，他見到温用刀架住事主友人的頸項。

事主左眼球變形要裝人造眼

醫療報告顯示，事主的左眼球變形，結膜下出血，動手術後仍然有視網膜及脈絡膜剝離，院方曾商議安裝人造眼。

案件編號：HCCC 158/2024