代友照顧5歲女　28歲倉務員伸淫爪非禮影相拍片放上網　涉4罪被捕

一名28歲男倉務員，涉嫌代友人照顧5歲女兒期間，對女童作出非禮及猥褻行為，並將過程製作色情相片及短片。他除了將影像收藏在自己手機，更曾經在網上發布。



警方網絡安全及科技罪案科透過情報搜集及深入調查，揭發案件並鎖定涉案男子身份後，昨日（12日）以涉嫌「猥褻侵犯」、「向16歲以下兒童作出猥褻行為」、「利用未滿16歲的人以製作色情物品」及「管有及發佈兒童色情物品」將他拘捕，他現正被扣留調查。行動中，警方檢獲電腦及手提電話等證物。



據悉，被捕28歲男子姓陳，報稱任職倉務員，已託管女童長達數年，沒有收取報酬，與女童父母為朋友關係。每次犯案地點均在女童家中發生，女童父母對事件不知情。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察孫伊琪交代案件。（陳浩然攝）

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察孫伊琪指，警方一直以嚴肅及專業態度，處理牽涉兒童性罪行案件，達致保護受害兒童免受進一步傷害，以及將犯案者繩之於法的雙重目標。警方會致力調查網上涉及兒童色情物品的案件，並與國際刑警以及其他保護兒童組織合作，打擊相關罪行。

警方提醒家長，必須要謹慎選擇託管子女的人，亦要時刻注意子女情緒變化，特別是對託管人的反應。若懷疑子女在託管期間受到不恰當對待，一定要立即報警求助。根據法例，「猥褻侵犯」及「向16歲以下兒童作出猥褻行為」為嚴重罪行，一經定罪最高可監禁10年，市民切勿以身試法。