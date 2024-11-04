鼓勵生育｜倡政總多貼BB相　鄧家彪：公務員不加班回家陪老婆

香港出生率持續處於低水平，立法會一個小組委員會今日（4日）討論鼓勵生育及締造更有利育兒環境的政策和措施，多位議員認為應營造「想生仔嘅社會氛圍」，工聯會議員鄧家彪獻計在政府辦公室添加「BB相」布置、讓公務員上班「睇到BB相好開心、唔好加班、返屋企陪老婆」，由公務員帶起氛圍，令一些本來不想生兒育女的市民改變想法。



鄧家彪倡政府多貼BB相（盧翊銘攝）

立法會研究人口政策和措施小組委員會今日舉行會議。工聯會議員鄧家彪認為，不願生育的年輕人離不開不敢生和不想生。他指，現時部分年輕人即使有能力也未必想「生仔」，故需營造社會氛圍。因此，他建議在政府辦公室添加「BB相」布置。

要讓市民覺得小朋友好可愛、mini me嚟嘅、係一個小鄧家彪嚟嘅……睇到BB相好開心、唔好加班、返屋企陪老婆 工聯會立法會議員鄧家彪

他認為，可由公務員帶起生育的氛圍，因為公務員有穩定工作和收入，無理由不能建立穩定的家庭，也令一些有能力但本來無意養兒育女的市民「由唔肯變做肯」。

至於不敢生的問題，他回憶稱，他大學時期的流行「四仔主義」，即畢業後有「屋仔、老婆/老公仔、人仔、車仔」，當中屋的排位最重要，問當局會否推出「青年儲蓄置業計劃」，鼓勵年輕人自願參與、確保他們有「上樓權」買資助性房屋。

多名議員就鼓勵生育提建議（廖雁雄攝）

勞福局副局長何啟明回應稱，鄧的建議「好創新」，稱會與公務員事務局看看能否找多些「BB相」張貼，他又稱他本人有貼，但並非每個人都有材料」。至於「四仔主義」，何啟明指屋在現時是一個基本需求，政府也希望讓大學生或青年能夠有「屋仔」，表示對「青年儲蓄置業計劃」持開放態度。

經民聯陸瀚民指要營造生育氣氛，可參考過往控制人口增長時推出的家計會廣告「兩個就夠曬數」，指深入民心的廣告當年在社會有很大效應，籲當局製作「有感染力、琅琅上口」的宣傳片，傳播生育氣氛。何啟明回應指會找相關部門「諗橋」，一同構思琅琅上口的廣告片。

何啟明（立法會直播截圖）

去年推新生嬰兒獎勵金 新生嬰兒有上升

去年施政報告推出「新生嬰兒獎勵金」後，初生嬰兒數目有上升跡象，何啟明稱會繼續監察措施成效。當局向委員會提交文件顯示，截至今年9月30日，共接獲26,948份合資格申請，並已向25,841名申請人發放獎勵金，總發放金額約5.2億元。對於會上議員的建議，他表示會與相關部門研究。包括推動部門內部交友，他指會將意見轉達公務員事務局，研究「作為員工福利」一部分。