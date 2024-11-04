鼓勵生育｜何啟明稱公務員育兒假視情況推廣　議員倡交友活動助攻

立法會研究人口政策和措施小組委員會今日（4日）舉行會議，討論鼓勵生育及締造更有利育兒環境的相關政策。施政報告出新招、明年4月起，政府僱員若有3歲以下子女，每名子女每年可放3天育兒假。勞工及福利局副局長何啟明稱，公務員會先行「試水」，檢視後再視乎情況向社會推廣。會上有議員關注軟性增加人口策略，梁毓偉亦建議政府內部可帶頭舉辦公務員交友活動，鼓勵年青人走出社會。



何啟明指表示公務員育兒假政策由公務員事務局先推行，經過密切監察後會視乎情況向社會推廣。（立法會直播截圖）

議員顏汶羽問到社署如何加強鄰里支援幼兒照顧計劃及在公屋範圍以外增建幼兒中心，社會福利署助理署長鄒鳳梅回應，社署一向要求營辦機構須在招募、評估、篩選及培訓方面設機制，以選出符合資格的社區保母。她又指，營辦機構的社工須每月向提供服務的社區保母進行家訪，機構亦須每月為保母提供個別培訓。

今年第四季觀塘、深水埗、沙田、屯門及元朗 增社區保母服務隊

鄒鳳梅又表示，現今的社區保母在全港18區各設一隊服務隊，今年第四季開始，會為需求較大的地區，包括觀塘、深水埗、沙田、屯門及元朗區，額外各增一服務隊，令全港的服務隊由現時18隊增加至23隊。至於幼兒中心，鄒補充政府不僅在公屋，亦會預留私營地方，將合適地方建為幼兒中心。

至於施政報告提到公務員事務局明年4月起，合資格僱員可每年放3天育兒假。勞工及福利局副局長何啟明表示相關政策將會由公務員事務局先推行「試水」，經過監察後會視乎情況向社會推廣。

議員周文港則關注勞福局會否放寬外傭政策，如增設外傭開支扣稅，有助釋放香港市民勞動力。何啟明回應指，免稅問題需要跨部門討論，但他強調，外傭不止照顧新生嬰兒，亦有長者，制定相關政策需考慮公平以及政府財政情況。

梁毓偉建議政府內部可帶頭舉辦公務員交友活動，藉此鼓勵年青人走出社會。（黃浩謙攝）

另外，有議員關注如何塑造有助生育的氛圍。鄧家彪建議公務員事務局率先帶領政府僱員在辦公室貼「BB相」，令員工萌生想生育的願望。此外，梁毓偉建議政府內部可帶頭舉辦公務員交友活動，藉此鼓勵年青人走出社會「多啲出pool、多啲認識交友、多啲交流」。