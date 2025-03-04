八達通北上｜料今年上旬APP推內地網約車服務　自動兌港幣扣餘額

港人北上消費期間，或會通過內地支付平台使用網約車服務，往來不同目的地。八達通今日（4日）公布，最快於今年上旬在八達通APP推出內地召車功能，就如微信及AlipayHK的召車流程，屆時用戶只要輸入目的地及揀選心儀的車型，便可扣除八達通銀包餘額，自動兌換至港幣付款。



八達通今日舉行傳媒聚會。（歐陽德浩攝）

目前港人北上只能使用滴滴或高德打車等平台

八達通近年積極推出內地相關服務，例如在去年推出「全國通八達通卡」。雖然該卡涵蓋內地逾330個地級城市，但只能乘坐交通聯合覆蓋的公共交通工具，若港人需要網約車服務，仍然要使用滴滴或高德打車等平台。

扣除八達通銀包餘額 自動兌換至港幣付款

八達通今日公布，將會更新八達通APP的版面，加入內地召車功能。據了解，整個召車流程就如微信及AlipayHK，用戶只要打開八達通APP，輸入目的地及揀選心儀的車型，便可乘坐網約車，同時會扣除八達通銀包餘額，自動兌換至港幣付款。

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毋須內地手機號碼 不用提供個人資料

八達通表示，考慮到部份港人或沒有內地手機號碼，因此用戶毋須提供相關個人資料，包括回鄉證資料等，若用戶有需要與司機聯絡，可在召車頁面中揀選客戶服務。八達通估計最快可在今年上旬推出內地召車功能。