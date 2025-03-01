2元優惠｜限程未有時間表　孫玉菡：未必每部八達通機都能查次數

財政預算案提出調整2元乘車優惠，年齡門檻不變，但每月限240程，10元以上車資則改為兩折，但因八達通更改設定需時，「兩蚊兩折」安排暫料明年9月實施，限程則未有期限。



勞工及福利局局長孫玉菡今（1日）重申現時說法是不遲於明年9月推「兩蚊兩折」，已與八達通公司商討能否加快，但須確保所有八達通機都做到準確無誤。至於限程方面，他稱因以往無做過故要做得仔細，起碼要讓長者能查閱剩下多少優惠車程，初步預計最可行做是在港鐵站設八達通查閱機，若要涉及更改全港1.7萬部八達通機設定、則工程很浩大，未必能辦到。



▼財政預算案．調整2元乘車計劃▼



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孫玉菡：研有否方法加快安排 惟要確保萬無一失 八達通機準確無誤

孫玉菡今早出席電台節目後，再次回應因八達通技術問題，須滯後實施新2元乘車優惠計劃一事。他指現時說法是「兩蚊兩折」不遲於明年9月實施，已與八達通公司開展工作，透過他們聯絡公共交通營辦商作詳細評估，檢視有否方法加快，強調當局期望能加快，但須守住一個原則，即要確保穩妥及萬無一失，所有八達通機均做到準確無誤，以免改變時為長者帶來不必要麻煩。

至於限車程方面暫未有時間表，孫解釋因以往無做過限優惠車程，故希望做得仔細穩妥，已與八達通商討希望盡快做到，起碼要做到讓長者拍卡時就能看到自己餘下多少優惠車程，初步估計最可行做法是透過在港鐵站等地方設置的八達通查閱機，拍咭就能查閱餘下程數，若要全港1.7萬多部八達通機都能做到則工程很浩大，未必辦得到。

孫玉菡稱因以往無做過限優惠車程，故希望做得仔細穩妥，已與八達通商討希望盡快做到。（資料圖片/黃寶瑩攝）

他在電台節目亦提到，全港八達通機都要準確無誤調整好，工程要離線進行，要預留合理時間，上次將受惠對象由65歲改為60歲，花了26個月時間才完成，未來會加強宣傳計劃的改變，「鋪天蓋地」告知長者。

孫玉菡又說，調整2元優惠政策是希望實現財政可持續性，並解決「長車短搭」問題，相信新安排可以壓低相關開支的增長曲線，強調只有萬分之一人會受限車程影響，期望日後長者乘車會更精打細算。

他表示，限每月240程對受惠長者影響輕微，指連同殘疾人士及長者在內的250萬名受惠人士中，僅360人每月車次超出240程，佔總數萬分之一。他又稱本港有近6成交通工具收費10元以下，有75%長者選搭，略為多付車費只屬於少數。

▼2月26日 陳茂波公布財政預算案▼



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另外，孫玉菡稱因老齡化社會下社會服務需求有增無減，政府目標至2027/28年度累計減7%開支，故周一（3日）起將會分別約見近170間社福機構，詳細解說政府縮減開支政策，商討「拆牆鬆綁」，「一蚊當個一、個二洗」。

孫稱，各機構的服務協議有訂明服務內容，設監管及匯報機制，相信有調整空間，加上人口結構及社會需要隨時代不斷轉變，服務亦需要相應改變，鼓勵社福機構盡力將撥款集中在提供服務的人力。他期望與社福機構互相體諒，攜手共進，而綜緩、生果金、長者生活津貼等福利，長者社區及院舍照顧服務券項目不受影響。

▼2月26日 財政預算案重點▼

