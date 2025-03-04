八達通最快第3季登陸日本　下半年香港推面對面「一嘟轉帳」功能

日本一直是港人熱門旅遊目的地，八達通今日（4日）公布，正與日本多間支付網絡公司商討合作，預料最快在今年第三季推出支付服務，屆時用戶只要掃瞄當地商戶的二維碼，便可通過八達通APP扣款。消費限額方面，八達通須檢視兩地的法例，以再作調整。

此外，八達通APP最快下半年推出P2P（個人對個人）轉帳功能，即使雙方互不相識，毋須輸入手機號碼等資料，不必加為APP好友，只要面對面便可「一嘟過數」。



八達通今日（4日）舉行傳媒午宴。（歐陽德浩攝）

八達通目前已打通泰國及南韓支付服務

早前八達通已打通泰國及南韓的支付服務，例如泰國便是「PromptPay二維碼支付」服務，即港人在當地只要打開八達通APP，掃描商戶使用的支付平台二維碼，便可即時扣除八達通銀包餘額，並兌換至港元付款。直至去年八達通曾透露正初步研究與日本支付網絡公司合作，模式大致與PromptPay一樣。

八達通正與日本多間支付網絡公司商討合作

八達通今日舉行傳媒午聚，公布正與日本多間支付網絡公司商討合作，預料最快可在今年第三季推出支付服務。八達通正研究用戶付款時，可通過APP直接扣除手機版八通卡餘額，即毋須再像PromptPay扣除八達通銀包餘額，但付款前仍然需要掃描二維碼。

▼2023年11月30日 金管局公布泰國PromptPay與香港轉數快互聯互通▼



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消費限額須檢視兩地法例再作調整 料匯率較信用卡「靚」

至於消費限額方面，八達通表示需檢視兩地的法例，以再作調整，但估計提供的匯率可低於信用卡。而翻查資料，已驗證的八達通APP用戶，PromptPay每日交易限額為1萬元，每筆最低交易金額為1元。

下半年推出P2P功能 用戶轉賬毋須輸入手機號碼等資料

此外，八達通目標下半年再推出新服務，八達通APP用戶可透過P2P功能，向其他八達通用戶轉賬。換言之，即使雙方互不相識，但只要透過P2P功能，便毋須輸入手機號碼等資料，亦毋須加為APP好友，面對面可「一嘟過數」，立即轉帳至對方的手機或實體版八達通。