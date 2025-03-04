科大創校校長吳家瑋周日離世 享年87歲 校方讚為校奠下堅實基礎
撰文：林遠航
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香港科技大學創校校長吳家瑋周日（2日）在美國三藩市逝世，享年87歲。科大表示仝人對他離世深感哀痛，並向吳教授的家人和朋友致以深切慰問。現任科大校長葉玉如對吳家瑋離世深感難過，讚揚他高瞻遠矚，為科大的成就奠下堅實基礎，又指會堅守吳家瑋的熱忱及使命。
吳家瑋的兒子、科大計算機科學與工程學系教授吳德愷說，父親博學多才，畢生追求和平，重視人文主義，並以提升人類認知、促進相互瞭解和教育為己任。
校董會主席沈向洋：吳家瑋是具宏大願景與強大執行力的偉人
科大今日（4日）晚上公布，創校校長吳家瑋於周日逝世。科大指吳家瑋於1991年至2001年擔任科大校長，任內為科大奠定了堅實基礎，亦同時推進了香港以至整個地區於科技與教育方面的發展。
科大校董會主席沈向洋對吳家瑋的逝世深表哀悼，形容吳家瑋是屈指可數兼具宏大願景與強大執行力的偉人，把一個大膽的願景成功轉化為一所引領開創性研究、創新以及影響全球的世界級學府。他說，吳家瑋的離去是科大、香港以及全球學界的巨大損失。
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校長葉玉如：吳家瑋高瞻遠矚、追求卓越
科大校長葉玉如亦對吳家瑋的離世深感難過，她形容吳家瑋是一位高瞻遠矚的領袖，一直追求卓越、延攬學術專才等，為科大的卓越成就奠下堅實基礎。她又指，吳家瑋的精神將與科大常相左右，科大會堅守其熱忱及使命。
吳家瑋子吳德愷：父親畢生追求和平，重視人文主義
吳家瑋的兒子、科大計算機科學與工程學系教授吳德愷表示，父親博學多才，畢生追求和平，重視人文主義，並以提升人類認知、促進相互瞭解和教育為己任，將永遠懷念他，又深信其精神將永遠留在大家心中。
吳家瑋亦曾出任多項公職，包括香港政府策發會等多個委員會成員，亦曾獲中央政府任命為港事顧問，隨後成為香港特別行政區預委會和籌委會委員，1998年成為全國政協委員，又曾獲金紫荊星章以及英女皇頒授的大英帝國司令勳章等。2001年辭去科大校長職務後，吳繼續出任科大名譽校長和高級顧問。
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