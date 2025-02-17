科大獲倫敦帝國學院醫學院制定發展藍圖　美醫學院提供實習機會

競逐開辦第三間醫學院的科大今（17日）公布，獲倫敦帝國學院醫學院及加州大學聖地亞哥分校醫學院支持籌辦，前者協助制定發展藍圖，後者則會為科大學生提供臨床課程和實習機會，並為駐院醫生和及專科醫生提供培訓課程。科大校長葉玉如表示，兩間醫學院在醫學教育和研究創新方面的領導地位一直備受推崇，相信能令科大在籌辦新醫學院上作出周詳而全面的計劃。



政府正籌辦第三間醫學院，浸大、科大及理大已表明有意爭辦。科大今（17日）公布，與英美兩間醫學院合作，其中倫敦帝國學院醫學院目前正向科大提供專業意見，協助制定第三間醫學院的發展藍圖，並草擬一個全面的規劃方案，包括基礎設施需求、課程開發及人才招聘等。

至於美國的加州大學聖地亞哥分校醫學院，會與科大在師生交流、研究及國際協作方面合作，並可共建研究團隊或研究中心，以促進醫學教育、臨床治療技術和基礎醫學研究等領域的跨學科研究及應用，及探討與國際組織在醫學教研方面的合作機會。

雙方亦已簽署合作備忘錄，加州大學聖地亞哥分校醫學院可為科大學生提供臨床課程和實習機會，以及為駐院醫生和專科醫生提供培訓課程。

葉玉如：兩醫學院領導地位備受推崇

科大表示，倫敦帝國學院醫學院一直位居世界前十名，而加州大學聖地亞哥分校醫學院是美國一級醫學研究機構。校長葉玉如指，兩學院在醫學教育和研究創新方面的領導地位一直備受推崇，相信透過與他們並內地醫學機構的緊密合作，定能令科大作出周詳而全面的醫學院計劃。