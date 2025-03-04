旅發局預計今年4900萬旅客訪港　撥款削20%停每月無人機煙火表演

本港去年錄得4,500萬人次旅客入境，旅遊發展局綜合各個市場推算，預測今年入境旅客增加約一成至4,900萬人次。去年非內地旅客當中，首三位最多依次為台灣、菲律賓及美國，當中菲律賓旅客近120萬人次創新高，更比2018年多出29%。



旅發局2025/26年度撥款將減少兩成至12.35億元，總幹事程鼎一今日（4日）強調推廣旅客「熱度、初心冇改變，係更加精準來做」，跨年倒數等六大項目不會受影響，但去年開始的每月無人機表現或放煙花，則不會繼續，改為配合節慶更精準舉行，並且會更加審慎在宣傳及贊助方面的開支。



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去年4500萬旅客訪港升31% 台灣旅客增逾半

去年本港有約3,400萬名內地旅客及約1,050名其他旅客訪港，分別按年增27%及44%，總數比2023年增加31%至4,500萬人次。當中過夜旅客佔50%，平均逼留3.2晚，與2023年一樣。程鼎一表示滿意這個數字，「最高興係非內地旅客有增長。」

去年訪港非內地旅客中，台灣旅客佔最多，有124.5萬人次，按年增加54%，但只回復至疫情前62%。程鼎一指台灣旅客增長理想，並且與疫前不少只是來港轉車或船往內地不同，多了人留港過夜。副總幹事葉貞德補充說，台灣人「好鍾意嚟香港食嘢」，例如曾辦「金庸宴」及「張愛玲宴」，團費二三萬台幣，都很快爆滿。

2024年有4,500萬旅客訪港，比2023年增加31%。(旅發局圖片)

訪港菲律賓旅客破紀錄 美國旅客「驚喜」增近半

訪港菲律賓及美國旅客數字值得留意。菲律賓旅客破紀錄119.4萬人次，按年增加55%，比2018年多出29%，是包括內地等20個市場中，唯一超過2018年水平的一個，而有關數字不包括來港菲傭。程鼎一表示，菲律賓經濟近年十分蓬勃，國民出遊增加，他們尤其鍾愛主題樂園，特別是迪士尼樂園，可能因不少表演者也是菲律賓人，倍感親切。

中美爭拗不絕，不過去年訪港美國遊客有88.4萬人次，按年增加48%，為第四多的旅客來源地，程鼎一直言感到「surprise」（驚喜）。他指長途旅客增長仍受制於航班機位，有些美國遊客經第三地來港，而有關統計基於他們是否持美國護照。

至於韓國及日本市場，程鼎一指韓國旅客訪港近幾個月有增長，但日本旅客因港元兌日元匯率仍偏強，仍然比較差。此外，俄羅斯及越南旅客也出現增長。

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