桌球大獎賽︱批大會趕客拒接受補償 球迷：場館軟件咁差好失望
撰文：賴卓盈
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「世界格蘭披治桌球大獎賽」昨日（4日）在啟德體育園體藝館舉行，是園區正式開幕後首項大型國際賽事。不過，昨晚比賽超時，賽事組委員會於晩上11時左右，要求球迷在比賽完結前離開，引起球迷不滿。賽會今（5日）發聲明，提出補償方案，讓受影響球迷憑票尾兌換同等票價門票。有受影響觀眾今日在電台節目中批評體育園安排，「場館又新又靚，非常值得讚，但安排處理到咁，軟件咁差，真係好令人失望」，將會向消委會投訴。
拒接受補償方案 球迷：畀得錢就係想睇呢場
主辦單位今早發聲明提出補償方案，持3月4日晚上7 點半1號枱觀眾，可以於3月5及6日早上十點半至晚上八點憑票尾到G門對面的賽事紀念品售賣點，兌換3月5及6日任何場次同等票價的可售門票。
受影響觀眾徐先生在電台節目表示，不接受補償方案，因為他本身已有購買另外兩個場次的門票，「我畀得錢，就係想睇（原本）呢場，達唔到就應該退票」。他指，對大會「趕客」的行為感到相當憤怒和失望，會向消委會投訴，「場館又新又靚，非常值得讚，但安排處理到咁，軟件咁差，真係好令人失望。」被問今次事件是否屬「瑕不掩瑜」，他直言「唔得，太差啦！」
同樣需提早離場的VIP席觀眾莊先生認為，首日觀眾變相成為「白老鼠」，就算可以免費兌換門票，仍然相當不公平，批評大會「（趕人走）唔係做得差，而係冇心做。」
世界格蘭披治桌球大獎賽於2025年首次在香港舉行，由世界桌球巡迴賽（WST）和F-Sports Promotions Limited主辦，中國香港桌球總會承辦，並獲大型體育活動事務委員頒授「Ｍ」品牌認證。賽事自昨日起一連6日舉辦，首日入場人數達4200人。
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