桌球大獎賽｜消委會接10宗投訴共計1.7萬元　3宗涉及要求觀眾離場

「世界格蘭披治桌球大獎賽」香港站正在啟德體育園體藝館舉行，原定參賽的桌球天王奧蘇利雲上周公布因健康問題退賽。直至比賽首晚（4日），大會因賽事超時，突然在晚上約11時15分要求觀眾離場，惹來現場球迷鼓譟。

消委會今晚（5日）公布，截至下午5時，共接獲10宗相關投訴，其中7宗涉及對心儀球員退賽不滿，另有3宗有關昨晚被要求離場，共涉及金額為16,885元。消委會提醒主辦單位應避免餘下賽事發生同類型事件，並呼籲消費者購買相關活動門票前，應審慎考慮嘉賓無法出席的風險。



「世界格蘭披治桌球大獎賽」首次在香港舉行，為旅發局「香港盛匯超級三月」的盛事之一，由3月4日起至3月9日舉行。去年12月成為香港居民、目前世界排名第一的卓林普將會首次主場出戰，惟同樣剛成為香港居民的桌球天王奧蘇利雲，則在上周六（1日）公布因健康問題遺憾未能在香港出賽。

奧蘇利雲退賽 7宗投訴涉及對心儀球員退賽不滿

不過賽事舉行首日便發生爭議，由於比賽超時，大會突然在晚上約11時15分要求觀眾離場，惹來現場球迷鼓譟。消委會公布，截至今午5時，共接獲10宗與「世界格蘭披治桌球大獎賽」相關的投訴。

其中7宗涉及消費者對心儀球員（即奧蘇利雲）退賽不滿，認為未能觀賞該球員參與的賽事是貨不對辦。另有3宗則涉及昨晚部份觀眾不滿在比賽結束前，被要求提早離場。以上10宗個案涉及金額為16,885元。消委會正積極與主辦單位聯絡處理個案。

昨日有球迷對於賽會安排大表不滿。（趙子晉攝）

消委會提醒主辦單位避免餘下賽事發生同類型事件

對於有觀眾被要求提早離場一事，消委會留意到主辦單位已提出補償方案，受影響觀眾可換取3月5日或6日的同等價值門票，惟該方案未有作出進一步交代，例如當消費者無法於補償場次到場觀賽時，會否提供合理的退票安排。

消委會又指，鑑於賽事時間緊迫，期望主辦單位能提供更靈活和具彈性的補償選擇，並提醒主辦單位需與其他持份者，特別是場地管理公司，應協調餘下賽事的應對方案，避免同類型事件再次發生。

籲消費者購票前審慎考慮嘉賓無法出席的風險

消委會提醒消費者，在購買演唱會、粉絲見面會、體育賽事等門票時，應意識到個別嘉賓或參賽者，可能因不可預見的情況無法出席，尤其是涉及多名表演嘉賓或連續多日舉行的大型活動。

若僅個別嘉賓未能出席，消委會需視乎個別情況，判斷整體活動安排與門票所載內容是否不符。消費者宜在購票前審慎考慮當中風險，並細閱條款評估不確定因素。

此外，主辦單位亦有責任在售票時清楚說明相關風險，例如訂明如嘉賓或參賽者未能出席時的補償或處理安排，讓消費者可作出知情選擇，以減少消費爭議。