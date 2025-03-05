桌球大獎賽清場｜江玉歡：未完場趕人走做法難接受　建議退票賠錢

「世界格蘭披治桌球大獎賽」周二（4日）在啟德體藝館舉辦，由於比賽超時，賽會突然在晚上11時15分左右，要求觀眾在當前的一局結束後離場，惹來現場球迷鼓譟。立法會議員江玉歡表示，賽事未完結便要求觀眾離場的做法非常難接受，又認為主辦方可以退票方式補償受影響觀眾。

立法會議員何敬康亦認同，主辦方提早要求觀眾離場並不理想，但今次屬個別及突發事件，最重要是大會日後會否留有後備方案作兩手準備，而主辦方今日已提出補償方案，不認為事件會影響大眾對啟德體育園的觀感。



圖為2025年3月4日，文體旅局局長羅淑佩等主禮嘉賓，一同為世界格蘭披治桌球大獎賽進行開球禮。（羅淑佩Facebook圖片）

「世界格蘭披治桌球大獎賽」周二（4日）在啟德體藝館舉辦，由於比賽超時，賽會突然在晚上11時15分左右，要求觀眾在當前的一局結束後離場，惹來現場球迷鼓譟。

立法會議員江玉歡認為，賽事未完結便要求觀眾離場，主辦方做法是非常難接受，因為運動賽事，如網球等，超時十分平常，主辦方如已預早知道賽事會超時，應提早作出應對，而不是在臨近結束時才要求觀眾離開。她又認為，大會雖然有補償方案，讓相關持票觀眾兌換其他場次入場票，但不是所有受影響的觀眾都適用。她認為最壞情況下，主辦方應讓觀眾辦理退票，以現金賠償。

江玉歡續指，凡有舉辦運動賽事經驗的團體，都應該明白賽事有機會超時，不過今次涉事主辦方或是第一次在啟德體藝館舉辦桌球比賽，加上已在短時間內道歉及提出補償方案，希望日後園區其他活動可更順利進行。

立法會議員江玉歡認為，賽事未完結便要求觀眾離場，做法是非常難接受。（資料圖片／黃浩謙攝）

立法會議員何敬康亦認同，主辦方提早要求觀眾離場是不理想，但相信屬於個別及突發事件，大會亦未必料到賽事會比預期中長，沒有人會想有此等情況發生。他強調最重要的是大會日後會否留有後備方案作兩手準備，如參考紅館設超時罰款機制，或提早向觀眾作預警等；當突發事情發生後，大會應盡快向受影響觀眾交代及作出補救，因此他認為大會今日提出補償方案，做法理想。

何敬康又表示，不認為今次事件會影響大眾對啟德體育園的觀感，亦「唔好挑骨頭」。不過，他認為不論在甚麼場地，即使在小學、中學舉辦賽事，亦應有後備方案，事情永遠有更好的處理方案。

何敬康及何俊賢在體育園開幕當日坐在VIP區，需憑證進入。（何敬康Facebook截圖）

立法會議員鄭泳舜認為事件令人失望及詫異，又形容情況十分罕見，亦對球迷非常不公平。鄭泳舜要求，園區與任何主辦機構都要吸取今次不足之處及經驗，不能再有同類事件發生。

鄭泳舜續稱，明白啟德體育園區剛開幕，舉辦不同類別賽事時須與不同主辦機構磨合，但在賽事未完結便要求入場觀眾離場，「絕對是不能接受的」。他認為無論日後是舉辦大型賽事或是演唱會，都有可能出現超時、加時的情況，園區管理者需盡早作出不同的預案，包括離場及交通安排，並有渠道與主辦方作即時的溝通。

民建聯立法會議員鄭泳舜（資料圖片/馮子健攝）

啟德體育園未來將陸續舉辦不同體育盛事及音樂會，鄭泳舜表示，期望園區在政府監察下，完善交通設施及配套服務，無論是疏散人流及處理觀眾午夜離場情況，都要有合理的安排，方便觀眾離開。

圖為2025年3月4日，文體旅局局長羅淑佩等主禮嘉賓，一同為世界格蘭披治桌球大獎賽進行開球禮。（羅淑佩Facebook圖片）