桌球大獎賽︱啟德體育園已與主辦方協調交通　餘下賽事可睇到完場

「世界格蘭披治桌球大獎賽」香港站周二晚（4日）在啟德體育園體藝館展開，因比賽超時，賽會突然在晚上11時15分左右要求觀眾離場，惹來現場球迷鼓譟。啟德體育園今日（5日）回應事件，指園方與活動主辦方及相關持份者一直保持密切溝通，並根據實際運作和賽事要求與主辦方訂定安排，提供合適的場地設施和配套，以協助主辦方順利舉行活動。園方又指，已與活動主辦方協調安排交通離開啟德體育園，餘下相關賽事，現場觀眾可觀賞直至賽事結束。



昨日有球迷對於賽會安排大表不滿。（資料圖片/趙子晉攝）

「世界格蘭披治桌球大獎賽2025」昨晚（4日）在啟德體藝館舉行，其中一號枱尾場賽事超過原定結束時間，賽會突然在晚上約11時15分要求觀眾離場，惹來現場球迷鼓譟。

啟德體育園今日回應事件，指園方與活動主辦方及相關持份者一直保持密切溝通，並根據實際運作和賽事要求與主辦方訂定安排，提供合適的場地設施和配套，以協助主辦方順利舉行活動。

園方又稱，理解觀眾希望能夠完整觀看整場賽事，因此一直積極與主辦方溝通，確保未來的入場觀眾能夠享受到最佳的觀賞體驗。

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根據主辦方的安排，所有持有3月4日晚上7:30門券的觀眾，均可於接下來的兩天（3月5日及6日）上午10:30至晚上8:00，憑原有票尾兌換相同票價的門票。在隨後的幾天內，所有持票人士均可觀賞相關賽事，直至賽事結束。

如賽事於深夜凌晨後才結束，觀眾除了可以使用沿太子道的通宵巴士服務外，園方與活動主辦方已協調，安排交通離開啟德體育園，到鄰近交通樞紐，即旺角區，方便觀眾轉乘其他交通工具回家。