桌球大獎賽︱消委會收一投訴涉趕觀眾離場　另6宗涉奧蘇利雲退賽

「世界格蘭披治桌球大獎賽」香港站周二晚（4日）在啟德體育園體藝館展開，因比賽超時，賽會突然提早要求觀眾離場，惹來球迷鼓譟。消費者委員會表示，截至今早收到一宗投訴，指不滿主辦方要求觀眾提早離場，消委會已與主辦單位聯絡。另外，消委會亦收到六宗投訴，涉及奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）退賽。



圖為2025年3月4日，文體旅局局長羅淑佩等主禮嘉賓，一同為世界格蘭披治桌球大獎賽進行開球禮。（羅淑佩Facebook圖片）

「世界格蘭披治桌球大獎賽」周二晚在啟德體育園體藝館展開，在晚上11時15分左右，主辦方突然要求觀眾在當前的一局結束後就離場，惹來現場球迷鼓譟。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（5日）指當時有十多名觀眾不滿，並與大會理論，形容情況不理想。

世界桌球大獎賽開賽不足一星期，奧蘇利雲宣布退賽。（Getty Images）

在首日賽事前，「世界格蘭披治桌球大獎賽」已有突發事件發生，去年11月成為香港居民的奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）原定首次以「港人」身份「主場」出擊，但因為健康狀況，賽事未開始已需退賽。最後由單賽季前排名33位的賀辛（Hossein Vafaei）取代奧蘇利雲參賽。