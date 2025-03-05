桌球大獎賽︱有球迷未能即時換票須等通知　批補償安排混亂麻煩

世界桌球大獎賽昨日（4日）在啟德體藝館舉行，為園區開幕後第一個大型國際賽事。不過，由於比賽於深夜超時，賽會要求觀眾在比賽結束前離場，引起大批球迷不滿。賽會今提出補償，讓受影響球迷兌換其他場次的門票。



有特意回港的移澳觀眾指安排反應主辦方毫無經驗，斥是「差中之差（the worst for the worst）」；亦有人特到場換今晚門票，卻未能成功換飛，只能先做登記。有工作人員稱，仍在點算部分場次的門票數，會於日內盡快通知。



截至下午四時，賽事組委員會稱，共接獲30位觀眾查詢，共涉及51張門票，當中4名觀眾已即場領取門票，其餘觀眾將獲安排陸續領取今日或明日賽事的門票。



已移澳的盧先生近日特意回港，觀看昨日的初賽及9號的決賽，惟昨日11時他被主辦方要求提早離場，令他感到不滿。「如果我最支持嗰個球手輸咗，咁咪冇得再睇？」他指，香港有舉辦桌球比賽的經驗，理應能預計比賽總時長，批主辦方毫無經驗。

盧先生又指，他今日到體藝館換取明日賽事的入場門票，但職員僅叫他登記，表示會盡快通知他取票及獲分配的場次，並未即時分發門票。他認為是次事件損害體育園給人的觀感「佢（體育園）slogan就寫only the best for the best（最好之中的最好），我睇係the worst for the worst（最差中的最差）！」

有球迷稱須特意向公司請假換飛

同行的曾先生同樣在昨日被要求提早離場，他對賽會安排感到不滿，認為體育園和賽會沒有做好溝通，「你午夜前要走，冇理由賽會事前係唔知，你賣飛嗰陣又冇講午夜前要走！」他又指事件有損體育園形象「搞個盛事經濟搞到咁，有咩理由……咁你之前搞咁多rehearsal把鬼咩。」

他亦不滿賽會提出的補償安排，指自己今日是特意向公司請假來換票，「唔係人人都得閒架，同埋我本身係想睇琴日嗰場，唔畀我睇埋，係咪應該退錢？」

李先生想換今晚賽事的門票，但工作人員僅叫他登記，未派發門票。（廖雁雄攝）

有球迷欲換晚上賽事門票 引述職員稱先登記候通知

另一觀眾李先生，原本想在昨日觀看中國球手丁俊暉出賽，惟因為提早離場錯過比賽，他認為昨日的安排並不理想。對於大會擔心觀眾無車離開的說法，他認為場地可以在中場通知觀眾賽事有機會延誤，讓公眾自行選擇是否提早離開。

李先生今到體藝館換取今晚賽事的門票，惟職員亦只是叫他登記，並無派發門票，令他感到麻煩。「你唔知佢有無位，可能到最後幾分鐘先打畀你話有位，但我唔鍾意嗰啲位點算？」

工作人員：仍須點算部分場次門票數目

處理換票的賽會工作人員指，由於他們仍在點算部分場次的門票數目，故未能即時向所有換票觀眾派發門票，會在今日內通知結果。

截至下午四時，賽事組委員會稱，共接獲30位觀眾查詢，合共涉及51張門票，當中4名觀眾已即場領取門票，其餘觀眾將獲安排陸續領取今日或明日賽事的門票。