消委會調查私營醫療收費　切痔瘡費用差異152％　近半投訴涉收費

消費者委員會今日（6日）發表有關香港私營醫療服務收費透明度的研究報告。在2021至2024年接獲的191宗有關醫私家醫院及日間醫療中心投訴中，近半關於收費爭議。



私家醫院對相同的治療的收費存在顯著差異，例如住院痔瘡切除術，收費差異逹152.0%，介乎33,881元至85,387元。只有10.1%於私家醫院求診的受訪者曾查閱過往收費統計數據，當中部分反映資料難以理解。



中大醫院有提供較多手術套餐收費，透明度較其他私家醫院為高。（資料圖片)

消委會指過去十年，由於人口高齡化和預期壽命不斷增長，導致香港醫療服務需求激增。本港醫療衞生經常性開支由2013/14年度的1,307.5億港元，大增 73.1%至2022/23年度的2,263.1億港元，當中公共支出約佔52.0%，其餘的48.0%則由消費者自掏腰包或經私人保險計劃支付。本港醫療制度以公私營雙軌並行，約半數的本港醫生由私營醫療界別聘用，提供約 68%的門診服務但僅約10%的住院服務，反映公私營醫療市場出現失衡。

近4年接獲191宗有關醫醫療投訴

消委會在2021至2024年共接獲191宗有關醫私家醫院及日間醫療中心的投訴，當中三分二涉及私家醫院，三分一關於日間醫療中心。在該批投訴中，45.5%、87宗關於收費爭議，其餘投訴有61宗關於服務質素，餘下涉及更改／終止合約、營商手法及其他。

消委會表示，截至今年2月，該87宗投訴中整體調停成功率只有35.6%，反映要解決這類投訴個案甚具挑戰。其中曾遇到價格差異的受訪者佔比較大（67.2%），當中三分二稱沒有獲得任何解釋，未能滿足消費者認為醫生或護士會作出解釋的期望；而在有提供價格差異解釋的個案中，主因包括病人的實際病情與最初評估不同（46.5%）、病人要求額外服務（15.2%），以及主診醫生改變治療計劃（11.1%）。

(消委會報告截圖)

切痔瘡手術最低$33,881、最高$85,387

消委會在30種常見及非緊急治療/程序中，挑選出3種出來研究——胃鏡及大腸鏡檢查、剖腹分娩和痔瘡切除術。研究向500人進行問卷調查和向30人深入訪談；又向6間和私家醫院和7間日間醫護中心進行問卷調查，並對33間醫院機構展開桌面及電話查詢。

以私家醫院第50百分位數（50% percentile）的住院總醫療收費，三項手行的收費十分懸殊。以病人住宿於標準病房及進行單一治療／程序的數據整合如下：

(消委會報告截圖)

消委會的研究發現，即使在同一間機構接受同一種治療／程序，過往收費統計數據顯示的收費差距可以相當大，例如一間醫院胃鏡及大腸鏡檢查，介乎50,216元至82,418元，收費差異有64.1%。消委會的調查也發現，同一塊棉花，在「大房」及「私家房」的收費都有高低。

(消委會報告截圖)

消委會在2024年7月檢視過往收費統計數據，在13間私家醫院中，有9間提供2023年數據，其餘4間則提供2022年數據，而且是提供百分位數資料，不少消費者表示難以理解。218名曾遇到價格差異但未獲解釋的受訪消費者中，僅有1人作出投訴；大部分受訪者保持緘默因為不熟悉投訴渠道、認為投訴耗時或希望與醫生保持良好關係。

(消委會報告圖片)

三分二受訪者接受醫療前無格價 大部份人有醫療保險

67.6%問卷受訪消費者在選擇治療/程序的醫療機構前沒有格價，當中87%是有醫療保險；46.7%解釋沒有打算比較價目資料，39.9%指主診醫生只提供一間私營醫療機構供選擇或主診醫生是有關醫療機構的駐院醫生。

僅有10%受訪者表示曾經看過往收費統計數據；沒有查看的消費者中，有85.4%受醫療保險保障，66.9%表示不知道此統計數據存在。

收費可因應病人是否用保險支付 價目表或收費表內並無列出醫生費

有受訪者表示，私營醫療機構的職員表明如果不用保險支付，可以就治療費用提供7折優惠，如果打算用醫療保險索償，同一個手術需要多付6,000元。

消委會指出，價目表或收費表內並無列出醫生費（包括其他專科醫生和麻醉科醫生的收費），亦沒有披露此收費的定價基準。醫生費和醫院費往往根據病房類別調整，但這種關連性背後的理據並不清晰；而部分消費者亦視此為不公平，認為不應僅因住宿選擇的不同而就同一種治療收取不同的費用。根據消委會的商家調查，由誰負責向消費者提供和解釋價目資料，目前並無明確的慣常做法，而責任歸屬若不清晰，往後或會引起價格爭議。

39.0%受訪者表示僅收到以口頭形式提供的服務費用預算，當中日間醫療中心（59.0%）提供口頭預算的情況較私家醫院（31.7%）普遍。

報告指出，醫療套餐有幫助但並未普及，醫療套餐未有清楚列明額外收費，不同機構提供的醫療套餐不一，消費者難以「貨比三家」。研究顯示，選用醫療套餐的消費者較少遇到價格差異，其中超過四成（42.2%）使用醫療套餐的受訪者表示沒有發現價格差異，顯著高於未有選用醫療套餐的受訪者（25.2%）。

消委會認同醫療套餐能提高收費確定性，便利收費比較，以及提供更清晰的費用估算，長遠有望減低醫療開支，因此鼓勵私家醫院和日間醫療中心積極為合適的治療設計和推出醫療套餐，減少服務費用預算和最終賬單之間出現價格差異。若市面上有更多不同種類的醫療套餐，消費者便能更靈活因應自己的需要而選擇服務。

消委會提出短、中、長期措施，涵蓋五大方向：

1. 便利獲取價目資料：要求日間醫療中心主動公開價目表，並建立中央資料庫整合私家醫院及日間中心過往收費數據，供消費者格價。

2. 推廣醫療套餐：鼓勵業界設計更多套餐，政府訂立宣傳指引，明確標示包含項目及潛在額外費用。

3. 強制書面預算：治療前須提供列明醫生費、麻醉科費用及有效期的書面預算，避免「口頭承諾」爭議。

4. 優化監管與投訴機制：釐清醫療機構解釋價目責任，加強前線員工培訓，並要求業界制定標準化投訴處理流程。

5. 加強消費者教育：透過宣傳品、數位行銷及明確投訴指引，提升公眾對透明措施的認知，鼓勵就醫前「五問」（必要性、風險、替代方案、後果及成本）。

