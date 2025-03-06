消委會調查私營醫療收費　有機構表明無保險七折、有保險貴$6000

消費者委員會今日（6日）發表有關香港私營醫療服務收費透明度的研究報告，除了收費五花八門外，有醫療機構更「一醫兩制」。消委會引述一名受訪者表示，醫療機構員向其表明如果不用保險支付，會提供7折優惠，另如醫療機構護士向病表示，如使用保險索償，需要多付6,000元。



保險公司認為，有關做法均可能令醫療界別的誠信受到質疑，並可能推高整體保費。



+ 2

(消委會報告圖片)

消費者每年自掏腰包或以保險支付1086億醫療開支

報告指出，本港醫療衞生經常性開支由2013/14年度的1,307.5億元，大增73.1%至 2022/23年度的2,263.1億元，當中公共支出約佔52.0%，其餘的48.0%則由消費者自掏腰包或經私人保險計劃支付，即約1,086億元。

研究向500人進行問卷調查和向30人深入訪談；又向6間和私家醫院和7間日間醫護中心進行問卷調查，並對33間醫院機構展開桌面及電話查詢。

67.6%問卷受訪消費者在選擇治療/程序的醫療機構前沒有格價，當中87%是有醫療保險。有參與訪談的消費說：「保險已包，所以我不會特意去問。如果要自己付錢，當然會詢問細節。」

(消委會報告圖片)

消委會調查發現，私家醫院／日間醫療中心的收費表／價目資料中，一般不會列出醫生費， 亦絕少向消費者披露醫生的定價標準。此外，消委會從一些面談受訪者得悉，有醫療機構特別收貴有醫療保險的病人。

私營醫療機構的職員告訴我，如果我不用保險支付，他們可以就治療費用提供7折優惠。 一名面談受訪者

護士告訴我，如果我打算用醫療保險索償，同一個手術需要多付6,000元。 一名面談受訪者

保險公司代表：做法可能推高整體保費

消委會表示，有保險公司投訴，認為有部份受保消費者為了充分利用保額，或滿足自付額，會要求更多附加或不必要的服務，有部份更是由於醫療服務提供者遊說才作出此要求的。

有保險公司代表表示，有部份醫療服務提供者在知悉消費者有購買醫療保險時，會收取享有保額的病人更高費用、按病人的私營醫療保單等級收費。保險公司認為，有關做法均可能令醫療界別的誠信受到質疑，並可能推高整體保費。