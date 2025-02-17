消委會體檢投訴｜認知障礙長者花26萬　另有人疑誇大病情倡測肝癌

消委會於過去3年，共接獲165宗涉及身體檢查的投訴，今年1月就接獲6宗。消委會總幹事黃鳳嫺表示，較多投訴指服務質素惡劣及資訊誤導誇大，又認為部分個案有違專業操守之嫌。



金額最高的一宗涉及一名有輕度認知障礙的長者，事主在醫療中心電話及親身推銷下，花26.5萬元先後購買體檢套裝、額外服務及牙科療程。亦有體檢中心懷疑誇大病情，誤導投訴人檢測癌指數，另一個案涉及的中心，則錯誤聲稱婦科檢查無須避開月經，結果測出癌指數遠高於正常水平。



消委會今日（17日）出版新一期《選擇》月刊。（盧翊銘攝）

消委會今日（17日）出版新一期《選擇》月刊，提到由2022至2024年，消委會每年分別收到54、54、57宗涉及身體檢查的投訴，今年一月則有六宗。消委會總幹事黃鳳嫺表示，較多投訴指服務質素惡劣及資訊誤導誇大，個案最高涉及金額為26.5萬元。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，較多投訴指服務質素惡劣及資訊誤導誇大，個案最高涉及金額為26.5萬元。（盧翊銘攝）

7旬輕度認知障礙長者花26.5萬 消委會介入不果

2022年，一名年逾70歲並患有輕度認知障礙的長者，在醫療中心的電話推銷下，花4.5萬元購買體檢套裝。事主兩星期後在中心檢查心臟時，再花15萬元購買額外體檢服務，以及7萬元的牙科療程，合共花了26.5萬元。

因金額龐大，事主向子女求助，子女認為金額不合理，要求商戶取消服務及退款。商戶僅願意退回9萬元，但要收取2,400元的手續費。

子女向消委會投訴，商戶認為事主消費時皆對答如流及清醒，稱自己有足夠金額購買服務，並向消委會提供已簽署的和解協議。消委會介入後調解不成功，建議投訴人諮詢獨立法律意見等。

消委會認為，部分涉及身體檢查的投訴個案，有違專業操守之嫌，促請業界改善，以保障消費信心和知情權。（資料圖片）

個案一：月經期間驗卵巢 引患癌恐慌

另外，《選擇》月刊亦有公布三個案例，消委會認為部分個案有違專業操守之嫌，促請業界改善，以保障消費信心和知情權。

投訴人以980元到體檢中心接受婦科檢查，包括抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH）檢測及CA125卵巢癌指數血液檢測計劃。職員曾指，檢測不需避開經期，最後報告顯示癌指數遠高於正常水平，職員遂建議投訴人接受更詳細檢查。

事主約見家庭醫生，對方指不適宜於月經期間接受癌指數檢測，又認為體檢中心引述的AMH參考值有誤，投訴人的檢測數值亦屬於正常水平。事主其後向消委會投訴，最後雙方同意退款。

消委會認為，部分涉及身體檢查的投訴個案，有違專業操守之嫌，促請業界改善，以保障消費信心和知情權。（資料圖片）

個案二：建議有肝囊腫人士驗癌指數 稱「言語上誤會」

投訴人參加體檢中心價值500元的基礎身體檢查計劃，獲告知其肝臟有兩個肝囊腫。職員建議投訴人額外檢測癌指數，又提供半價優惠，投訴人即場支付800元。

事主後來諮詢醫生，對方指肝囊腫一般只需要定期追蹤，極少轉化為癌症。投訴人認為中心職員有意誤導，向消委會投訴。體檢中心指強調沒有強迫客戶接受任何測試，稱可能存在「言語上誤會」。經消委會調停後，中心願意退款。

個案三：兩間體檢中心驗出乳房結節相差5顆

投訴人於體檢中心進行了7,800元的婦科檢查服務，中心指超聲波報告顯示投訴人共有8顆乳房結節，建議進一步檢測。投訴人在另一體檢中心的檢查報告，顯示類似結節只有3顆，投訴人於是向消委會求助。體檢中心否認報告出錯或存在欺騙成分，認為差異可能因投訴人身體狀況處於不同時期。經消委會調停後，中心表示「尊重客人意願」，同意退款。