7年逾800學生參加名師高徒計劃　盧煜明：香港值創科「黃金時期」

第七屆「名師高徒」導師計劃今日（15日）舉行啟動禮，近300名嘉賓、學生、校長及家長出席。中文大學校長、香港科學院院長盧煜明表示，為社會培養新生代科學家，是每個科學家、教育家及政府需要努力達到的目標，他指香港正值創科「黃金時期」，相信政府、學界和民間專業組織通力合作，必能對科普教育做得更深、更廣和更完滿。



第七屆「名師高徒」導師計劃今日（15日）舉行啟動禮。(大會提供圖片）

今屆有109位高中生參與此項導師計劃，並得到53位科學家及工程師支持，擔任義務導師，帶領學生尋找自己的科研路向。

主禮嘉賓、教育局局長蔡若蓮致辭時表示，為配合國家實施「科教興國」戰略，支持香港成為國際創科中心，教育局將在小學開設科學科，以及更新初中科學課程，完善中小學課程銜接，強化同學科學思維，為創科發展培育更多人才。

中文大學校長、香港科學院院長盧煜明（左二)及教育局局長蔡若（右二)蓮出席啟動禮。(大會提供圖片）

香港科學院院長盧煜明致辭時表示，為社會培養新生代科學家，使他們能夠在科學的長流中接棒，是每個科學家、教育家及政府需要努力達到的目標，而「名師高徒」計劃為本地學生提供了課堂以外對科學的宏觀體驗，通過親身與科學家交流，中學生能更了解科學研究的實際情況與挑戰，一方面有助提升學生對科研的興趣，也可幫助他們有計劃地逐步確認將來的發展方向。

盧校長指香港正值創科「黃金時期」，相信政府、學界和民間專業組織通力合作，必能對科普教育做得更深、更廣和更完滿。

第七屆「名師高徒」導師計劃今日（15日）舉行啟動禮。(大會提供圖片）

今屆「名師高徒」計劃由香港科學院、香港工程院、香港科學會及香港青年科學院合辦，計劃累積至今已有逾800名學生參加。

今年參與的義務導師包括不少資深的科學及教育家，如香港科學院創院院長兼香港大學前校長徐立之、本身是物理學家的浸會大學校長衞炳江、研究結構工程的理工大學校長滕錦光、香港科技大學前校長陳繁昌等；亦有首次參加計劃的香港太空館館長何萬雄和香港科學館館長殷翠荷等。

聖士提反女子中學學生張詩欣分享參加計劃的經驗與得着。(大會提供圖片）

上屆「名師高徒」計劃參加者之一、聖士提反女子中學學生張詩欣席間分享參加計劃的經驗與得着。她表示，過去一年的「名師高徒」計劃提供了一個平台，讓她更深入地認識自己和世界；而與不同科學家交流、了解他們的故事，促使她更了解自己內心的想法，令自己對前路和目標更清晰。她希望未來投身科研界，成為祖國的棟樑之才。