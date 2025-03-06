來稿｜創科機構各自為政　要破局必須砍掉重練

來稿作者：蔡裕龍



新一份財政預算案上星期出爐，無論開源或節流措施力度也嚴重不足，民調評分更創近三年新低。政府必須認清現時的經濟困境，已非單靠削數個百份點開支或加一點離境稅可解決，徹底革新本港發展模式已勢在必行。筆者認為，最優先要重點改革的，必然是全世界也在傾力催谷的創科產業。過去十年政府已在創科投放2,000億元，但成績仍強差人意，可見本港如想以創科作為未來經濟新引擎，就不能再因循科技園、數碼港等舊有模式，不斷撥款撥地，然後各有各做。政府當下應將各創科機構合併，砍掉重練，統一全盤大局，集中資源以產業化為目標，這樣才有望翻身破局。

後疫情年代，政府官員常說本港正在經濟轉型中，又頻頻將「北創科、南金融」掛在嘴邊，但是否在北部都會區規劃一個「新田科技城」，從中撥20公頃土地予科技園搞「科學園2.0」，加上河套區深港創科園落成，就完成了「北創科」布局，創科產業就會順利起飛呢？當然不是，沒有重大的實質改革，這些口號最終只會成為假大空宣言。

現時本港創科發展架構複雜，官方對口單位是創科局，另外還有多個公營機構，包括坐擁最多土地資源的科技園、數碼港、生產力促進局、應科院，而隨著科技發展，從中又衍生了大大小小研發中心。這些公營機構各自有董事局，各自獲政府撥款，不時與政府創新科技署合辦資助計劃，又有不同創科基金供業界申請，好聽一點說是互補不足，但其實是雜亂無章。

數年前已有立法會議員質疑這四個機構功能重疊，當時創科局副局長張曼莉堅稱各自定位清晰，局方會做好資源統籌配合，而最近全國港澳研究會的胡恩威也提議當局應將科技園、數碼港及生產力局合併，以發揮更高效能。筆者認為，在連年財赤之時，正是進行重大改革良機，一來可藉此減少各機構的行政開支，節省公帑，二來可將資源統一分配，提高工作效率，加快發展從而提升經濟增長。

簡單舉個例子，將百億元資金放銀行做定期而為人詬病的科技園行政總裁黃克強，年薪至少逾570萬元，生產力局行政總裁的年薪大約542萬元，而數碼港行政總裁估計達500萬元，假如三合一，相信至少可節省約千萬元，如計及各個機構數以億元計的員工開支，這方面開支隨時可省下數億元之多。

另外，現時各個創科機構，與其說是各有分工，其實更像是競爭對手，互相競爭政府提供的資源，例如數碼港強調自己的主要發展範疇是金融科技及智慧生活，但科技園早前又舉辦了「香港金融科技周」，應科院上年又宣布與政商學界牽頭成立「金融科技與永續發展聯盟」，更強調要建構金融科技生態圈，同時生產力局也推出過「金融科技師」培訓課程。這種各自為政的局面，無可避免地導致整體創科發展變得碎片化。

政府當前必須要做的工作，就是檢討各創科機構的功能，出重手大改革整合，例如科技園轄下的科學園及三個創新園，可以歸化匯聚，摒棄以往以土地租務為框架的模式，告別「數據劏房」，一切交由新組成的機構管理。因為科技應用其實貫通所有範疇及行業，在未來AI年代尤甚，所有功能建基於一個綜合平台，化繁為簡，才是王道。

同時，本港創科必須走向產業化，上游至中游，再到下游生產，需有清晰連結。最理想是在重組後，找出一個新模式，設定每個發展項目，整個流程安排，擬定未來可能的產業鏈，最初由不同大學負責做科研，一路推進，最重要是以產業化為目標，招商引資，達到實質經濟貢獻為本。總括而言，合併創科機構既能節流，長遠來說也有更大機會開源，政府要重振經濟，絕不能再畏首畏尾，永遠做小修小補的話，只會被周邊城市繼續拋離，要達到國家期望的「國際創科中心」目標，就難上加難。

作者蔡裕龍從事資訊科技行業多年，現職金融公司資訊科技經理。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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